Pulizia profonda a prezzo conveniente con la lavapavimenti ILIFE W90, a soli 130€

Le lavapavimenti stanno prendendo sempre più piede, complici i prezzi invitanti e i modelli budget che offrono ottime caratteristiche a cifre ragionevoli. ILIFE W90 è una lavapavimenti dal prezzo allettante, a meno di 150€ grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying. E con la spedizione dall’Europa ricevi il tuo nuovo acquisto per le pulizie tech con la massima celerità.

Codice sconto ILIFE W90: la lavapavimenti più conveniente del momento, in offerta a 130€

Crediti: ILIFE

Come ogni lavapavimenti che si rispetti, ILIFE W9 è equipaggiata con una spazzola rotante ad alta velocità ed un doppio serbatoio per l’acqua. Il contenitore dell’acqua pulita eroga il liquido e consente alla spazzola di pulire le superfici; il serbatoio secondario serve a raccogliere l’acqua sporca. Tutto avviene in contemporanea e i compartimenti separati permettono di evitare contaminazioni. In questo modo i pavimenti saranno sempre lindi, anche grazie all’elevata potenza di aspirazione (5.500 PA, per rimuovere anche lo sporco più ostinato). A bordo è presente una batteria a 6 celle da 3.000 mAh, per un’autonomia di circa 30 minuti. Infine, la base di ricarica permette di sfruttare la funzione di auto-pulizia, che permette di rimuovere lo sporco dalla spazzola tramite l’alta velocità.

Crediti: ILIFE

La lavapavimenti ILIFE W90 è il modello più conveniente del momento grazie a questo codice sconto di Geekbuying: il dispositivo è in offerta con spedizione dall’Europa (gratis) e utilizzando il coupon il prezzo scende a soli 130€. Si tratta di una cifra davvero appetibile per una soluzione di questo tipo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

