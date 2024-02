Samsung Cling Band è l’ibrido flessibile fra smartphone e smartwatch

Ve lo ricordate Nubia Alpha, il bizzarro dispositivo flessibile che venne presentato al MWC 2019? Ecco, Samsung Cling Band riprende quel concetto ma elevandolo ulteriormente, mostrandosi al MWC 2024 come un altro prototipo che vuole unire il mondo degli smartphone a quello degli smartwatch. Dico “un altro” perché alla fiera di Barcellona anche Motorola ne ha mostrato la sua versione, perciò vediamo cos’ha da offrire quella della compagnia sud-coreana.

Samsung presenta la sua cling Band al MWC 2024: è uno smartphone o uno smartwatch?

Crediti: SamMobile

Grazie alla sinergia con la divisione Samsung Display, questa Cling Band utilizza uno schermo OLED flessibile, la cui natura pieghevole gli permette di potersi flettere da una posizione verticale a una circolare. Ciò è reso possibile dalla peculiare scocca che lo ospita, che anziché essere un blocco unico presenta varie scanalatura che le consentono di piegarsi quasi su sé stessa. A che pro? Beh, tale form factor gli permette di essere portato al polso, col vantaggio di portarsi dietro un solo dispositivo e di indossare un wearable che ha però tutte le potenzialità di uno smartphone; dovendo fungere da smartwatch, non manca un cardiofrequenzimetro sul retro.

Inutile dire che Samsung Cling Band non è un prodotto destinato al commercio, essendo solamente un concept prototipale, almeno per il momento. Sembra invece più concreta l’ipotesi che Samsung possa presentare a breve il primo tri-pieghevole al mondo, e non dimentichiamoci di Galaxy Z Fold 6 FE.

