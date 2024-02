Anche Samsung ha il suo Face ID: lo vedremo su Galaxy S25?

Sono numerosissime le novità tecnologiche mostrate nel contesto del MWC 2024 di Barcellona, una delle quali è stata sviluppata da Samsung in collaborazione con Metalenz. Consiste in un sistema di riconoscimento facciale 3D, quello che potremmo definire la risposta al Face ID di Apple e che finora non abbiamo mai visto su nessuno smartphone Samsung.

MWC 2024: Samsung e Metalenz creano un sistema di riconoscimento facciale 3D

Crediti: Metalenz

Nata dai laboratori di Harvard e finanziata da compagnie come Intel ed SDK, la compagnia ottica Metalenz ha collaborato con Samsung per utilizzare il suo ISOCELL Vizion 931. Il sensore viene adoperato all’interno del sistema di sblocco facciale 3D Polar ID, che secondo l’azienda è “l’unico sistema di imaging di livello consumer al mondo in grado di rilevare l’intero stato di polarizzazione della luce“, il ché significa che funziona anche scansionando un singolo frame anziché multipli, a vantaggio di precisione e rapidità pur essendo più compatto di altri sistemi equivalenti.

Al MWC 2024 è stato confermato che può essere implementato su smartphone e tablet, come dimostrato dal supporto allo Snapdragon 8 Gen 3. Per trovare uno sblocco facciale più avanzato del solito sugli smartphone Samsung bisogna tornare indietro al 2018, quando la serie Galaxy S9 aveva un atipico riconoscimento dell’iride. Era un sistema tutt’altro che efficace, e da allora Samsung ha preferito adoperare il classico sblocco facciale 2D che troviamo sulla stragrande maggior parte degli smartphone sul mercato.

Metalenz conferma che diverse aziende stanno valutando di utilizzarlo, visto che allo stato attuale solamente Apple, Huawei e Honor offrono uno sblocco facciale 3D.

