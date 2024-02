Apple lancia iOS 17.4 RC: tutte le novità

In queste ore Apple ha pubblicato quella che potrebbe essere l’ultima versione di test del nuovo aggiornamento di iOS 17: il più importante per gli utenti in Europa. Con questa prima (e si spera unica) release candidate, la compagnia di Cupertino ha riepilogato quelle che saranno le novità fondamentali per iOS 17.4, tra DMA e nuove funzioni.

L’aggiornamento più importante di iOS 17 è quasi pronto

iOS 17.4 RC è disponibile da oggi nel canale Developer Beta, con un peso di oltre 6 GB per l’installazione OTA. Essendo questa una versione “candidata” a diventare quella finale per tutti, è lecito aspettarsi anche che la versione pubblica si orienti sulle stesse dimensioni. Le novità, anche per questa volta, riguardano semplicemente la risoluzione dei bug trovati nella versione Beta, che rendono più stabile il sistema operativo mobile.

La pubblicazione della Release Candidate funge da preludio per l’arrivo ufficiale di iOS 17.4, previsto adesso per il prossimo 5 marzo: appena in tempo per la data ultima utile all’adeguamento del sistema operativo alle nuove leggi del DMA volute dall’Unione Europea. L’appuntamento, quindi, è fissato per la prossima settimana.

