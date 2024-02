GMKTEC NucBox M3 è il mini PC con i5 12° Gen, 16 GB/1 TB SSD e WiFi 6, a soli 400€

Se stai cercando un nuovo PC e punti ad una soluzione ultra-compatta, allora Banggood ha la soluzione perfetta (ad un prezzo allettante e con specifiche di tutto rispetto). GMKTEC NucBox M3 è il nuovo mini PC disponibile sullo store, subito in offerta lampo: ecco tutti i dettagli!

GMKTEC NucBox M3 è in offerta lampo su Banggood: un mini PC completo a tutto tondo, potente e compatto

Crediti: GMKtec

Per quanto riguarda le caratteristiche del mini PC, GMKTEC NucBox M3 non fa una piega: il dispositivo è equipaggiato con un processore Intel Core i5-12450H, con grafica Intel UHD, 16 GB di RAM LPDDR4 e 1 TB di storage SSD. Presenti all’appello due porte HDMI e una DP/Type-C, 3 ingressi USB 3.2 ed uno USB 2.0, uno slot mini-jack da 3,5 mm ed uno LAN; per la connettività senza fili, il dispositivo offre il WiFi 6 e Bluetooth 5.2. Lato software non manca Windows 11 Pro.

Crediti: GMKtec

Il mini PC GMKTEC NucBox M3 debutta su Banggood in offerta lampo: il prezzo scende a 406€, una cifra abbastanza allettante per un dispositivo dotato di buone specifiche ed un design compatto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le