Nubia Focus e Focus Pro sono i nuovi Camera Phone dal prezzo accessibile | MWC 2024

Il MWC 2024 ha visto il debutto della nuova linea di dispositivi Nubia per il mercato Global, tra cui anche il primo pieghevole a conchiglia del brand (Nubia Flip), un telefono con speaker incorporato (Nubia Music) ed la seconda generazione del tablet 3D senza occhialini della compagnia (Pad 3D II). Tra le altre novità troviamo anche la serie Nubia Focus 5G, composta da due modelli e pensata con un’attenzione particolare al comparto fotografico: si tratta di Camera Phone con specifiche convincenti ed un prezzo accessibile e – ovviamente – un look accattivante.

Nubia Focus e Focus Pro 5G ufficiali al MWC 2024: specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Nubia

Il concept dietro la gamma Nubia Focus 5G è tanto semplice quanto ambizioso: portare la tecnologia della serie Z e le capacità fotografiche della serie di punta a bordo di una famiglia di dispositivi accessibili. Si parte dal modello standard, dotato di un ampio modulo circolare che racchiude una dual camera con flash LED. Frontalmente trova spazio uno schermo con punch hole centrale. Il comparto fotografico offre un sensore principale da 108 MP, quattro lunghezze focali, funzioni RAW HDR e RAW Super Night Mode. Il design si ispira a quello delle classiche fotocamere, con un corpo da 8,6 mm ed una pannello posteriore in vetro. Il display è un’unità da 6,6″ con risoluzione HD+ (1.612 x 720 pixel) e refresh rate a 120 Hz, mentre il cuore del terminale è un chipset octa-core a 6 nm fino a 2,2 GHz con storage UFS 3.1 e fino a 16 GB di RAM virtuale. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con tecnologia AI Power-Saving.

Crediti: Nubia

Il pezzo forte è sicuramente Nubia Focus Pro 5G, il fratello maggiore della gamma: il dispositivo è dotato di due pulsanti fisici, ossia uno switch per richiamale l’app Fotocamera e un tasto per scattare foto (con un feedback simile a quello di una classica macchina fotografica). Anche a questo giro ritroviamo un sensore principale da 108 MP con tecnologia Neovision, ma con alcune aggiunte: cinque lunghezze focali, stabilizzazione ottica OIS e varie funzionalità avanzate. Cambia anche il design, con un look sempre ispirato alle classiche fotocamere ma con un pannello in vetro o in pelle vegana (in base alla colorazione).

Crediti: Nubia

Il display del modello Pro si fa più ampio, con un pannello LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz ed un punch hole abbastanza ridotto. Anche a questo giro ritroviamo una batteria da 5.000 mAh ma con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Il chipset è ancora una volta un’unità octa-core a 2,2 GHz, fino a 20 GB di RAM Virtuale e con memoria UFS 3.1.

La nuova serie Nubia Focus 5G parte da 199$ ma al momento non ci sono dettagli sulle configurazioni disponibili e sulla disponibilità. Entrambi i dispositivi sono presenti nel sito Global del brand (che trovate in fonte) ma al momento non è dato di sapere in quali mercati troveranno spazio.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le