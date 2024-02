Instagram Threads si aggiorna con bozze e foto dall’app: aggiunti anche i post salvati

Aggiornamento 27/02: Adam Mosseri ha annunciato oggi che tra le novità in arrivo su Threads c’è anche la possibilità di salvare i post per rileggerli più tardi. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

In queste ore Instagram ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Threads che mette a disposizione degli utenti alcune funzionalità molto richieste che semplificheranno il modo di interagire e postare sul nuovo social network di Meta. Attualmente in fase di rollout per una ristretta cerchia di tester, infatti, sono disponibili le bozze e la possibilità di registrare foto e video direttamente dall’app.

Bozze, foto e video direttamente dall’app con il nuovo aggiornamento di Threads

Crediti: Threads

Con un nuovo aggiornamento lato server, Instagram sta abilitando in Threads la possibilità di salvare i post come bozze, per continuare a scrivere in un secondo momento oppure preparandoli per una determinata fascia oraria della giornata. In aggiunta, inoltre, gli utenti potranno anche scattare foto e registrare video direttamente tramite l’app, senza dover necessariamente abbandonare il social network. Vale la pena sottolineare, però, che per il momento la registrazione dei video sembra essere interdetta, mentre le foto funzionano perfettamente.

Le nuove funzioni sono attualmente in fase di rollout globale, ma solo un piccolo gruppo di tester può sfruttare le novità in questo momento. Bisognerà quindi attendere le prossime settimane per far si che tutti gli utenti possano usufruire delle bozze e della possibilità di registrare contenuti multimediali direttamente in-app.

Crediti: Adam Mosseri

Adam Mosseri, capo di Instagram, inoltre ha annunciato che a partire da oggi è già disponibile la nuova funzionalità che permette di salvare i post nei preferiti per leggerli poi in seguito. Facendo tap sui tre pallini di un post, è possibile aprire il menu contestuale e quindi selezionare l’opzione Salva: in seguito i post salvati potranno essere visualizzati direttamente all’interno di una nuova sezione nel profilo.

