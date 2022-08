Realme 10 potrebbe non arrivare ma ci sono sorprese

Dopo il lancio della serie 9, Realme si starebbe preparando ad alzare il sipario sulla sua prossima famiglia di smartphone. Il produttore, tuttavia, avrebbe diverse novità in serbo. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo!

Realme 10 si farà? Potrebbero esserci delle sorprese

Nel corso degli ultimi mesi, Realme ha ampliato la sua famiglia di smartphone della serie 9 lanciando diversi dispositivi. Questi comprendono Realme 9, 9 Pro, 9 Pro+ e 9i, dei mid-range che cercano di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Ora, stando a quanto riferito dalla fonte, Realme potrebbe avere dei piani completamente differenti per la sua serie principale. Il colosso della tecnologia potrebbe scegliere di non lanciare la serie 10 e passare direttamente alla 11. La nuova famiglia di smartphone potrebbe però presentare delle novità anche per quanto riguarda i modelli che la compongono, che al momento sembrano essere solo due: Realme 11 e 11 Pro.

Del modello 11 Pro+, come riferito dalla fonte stessa, non si è detto nulla, ma in compenso potrebbe esserci la possibilità di una variante Lite come nuova aggiunta. La fonte ha anche parlato in modo piuttosto approssimativo di alcune delle caratteristiche della nuova serie Realme 11, che a quanto pare sarà composta da smartphone di fascia media non così potenti e con una configurazione a doppia fotocamera sul retro che rinuncerebbe all'obiettivo da 2 MP.

The Next realme numbered series is getting prepared: Realme 11 , Realme 11 Pro



No words on 11 Pro+



Realme 10 series might skip…new Lite version could add



October launch expected



Mid Budget devices with dual rear setups…. useless 2mp has been removed



Not so powerful. — Paras Guglani (@passionategeekz) August 18, 2022

Infine, per quanto riguarda il lancio della nuova serie firmata Realme, si dice che il debutto dei nuovi smartphone possa avvenire nel mese di ottobre. Sarà proprio così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il