Corsair Xeneon Flex è il primo monitor al mondo sia curvo che piatto

Alla Gamescom 2022 è stato annunciato un prodotto alquanto atipico: si chiama Corsair Xeneon Flex ed è il primo schermo al mondo a essere sia curvo che piatto. Se nelle smart TV e negli smartphone il trend degli schermi curvi è rapidamente svanito, così non è nel mercati dei computer, dove la curvatura rimane ancora apprezzabile. Quando si ha a che fare con uno schermo dall'ampia diagonale ma posizionato a distanza ravvicinata, il suo essere curvo può aiutare la vista ad affaticarsi di meno. Questo perché uno schermo di questo tipo, messo di fronte, fa sì che gli estremi laterali siano distanti dagli occhi quanto la parte centrale piatta: in questo modo, gli occhi non devono cambiare distanza di messa a fuoco quando si spostano lungo la sua diagonale.

Indecisi fra monitor curvo o piatto? Corsair Xeneon Flex fa al caso vostro

Il suo nome esatto è Corsair XENEON FLEX 45WQHD240, ma quello che importa è la sua tecnologia innovativa che permette di avere il meglio di entrambi i mondi. Corsair ha fatto affidamento a un pannello W-OLED fabbricato da LG Display: così come avviene sugli smartphone da tempo, la tecnologia OLED fa sì che lo schermo sia talmente sottile da poter essere piegato senza problemi strutturali. Ed è qui che entra in gioco il sistema di curvatura regolabile ideato da Corsair: basta fletterlo dai lati per passare da uno schermo totalmente piatto a uno con curvatura massima di 800R. C'è chi preferisce avere un monitor piatto per favorire produttività ed editing multimediale, c'è chi preferisce averlo curvo per una maggiore immersione durante il gaming; in questo modo, basta uno schermo per accontentare entrambi.

A proposito di gaming, il Corsair Xeneon Flex è un monitor OLED da 45″ 3440 x 1440 pixel in 21:9 con luminosità di picco a 1.000 nits, refresh rate variabile fino a 240 Hz con supporto NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium e tempo di risposta GtG pari a 0,3 ms. Inoltre, essere un pannello di tipo W-OLED gli permette di avere un sistema di prevenzione del fenomeno di burn-in con 3 anni di garanzia Zero Burn-In e Zero Dead Pixel. Per il momento, però, non ci sono informazioni su prezzo e disponibilità.

