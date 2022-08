Snapdragon 6 Gen 1: svelate le specifiche del SoC Qualcomm

Abbiamo visto lo Snapdragon 8 Gen 1, la sua variante Plus e lo Snapdragon 7 Gen 1 ma ora scopriamo che con loro ci sarà anche lo Snapdragon 6 Gen 1. Da quando ha cambiato denominazione ai suoi SoC, Qualcomm ha avviato un refresh del suo intero catalogo, partendo dalle soluzione high-end e scendendo gradualmente di fascia. E dopo aver aggiornato la serie 7 è il turno della serie 6, che punterà agli smartphone di fascia media, come scopriamo dai leak che stanno girando sui social.

La fascia media si prepara ad accogliere lo Snapdragon 6 Gen 1: ecco cosa sappiamo

Non lo conosciamo ancora ufficialmente, ma il noto leaker Evan Blass ha pubblicato un tweet in cui svela tutto quello che c'è da sapere sullo Snapdragon 6 Gen 1. Così come i modelli di fascia superiore, anche il nuovo SoC SM6450 beneficerà del processo produttivo a 4 nm, anche se non è dato sapere se di fattura Samsung o TSMC; visti gli ultimi risvolti, propendiamo per le fabbriche del colosso taiwanese.

Scendendo nel dettaglio, lo Snap 6 Gen 1 avrà una CPU octa-core Kryo fino a 2,2 GHz, una GPU Adreno con supporto Vulkan 1.1, HDR e HLG e memorie LPDDR5-2750 fino a 12 GB di RAM. Non mancheranno elementi quali DSP Hexagon con AI, modem 5G Snapdragon X62 SA+NSA con mmWave e sub-6 GHz e velocità fino a 2,9 Gbps. Per il comparto multimediale c'è un triplo ISP Spectra a 12-bit, con supporto a sensori fino a 108 MP, video 4K HDR, slow-motion fino a 240 fps e codec Qualcomm Aqstic. Il resto delle specifiche include supporto Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 con LE Audio, GPS a doppia frequenza, USB Type-C 3.1, ricarica Quick Charge 4+ e supporto a display Full HD+ a 120 Hz.

È ancora presto per sapere quale sarà il primo smartphone al mondo a integrare lo Snapdragon 6 Gen 1, visto che ancora attendiamo il primo con Snap 7 Gen 1. Ma considerato lo storico dei produttori, è molto probabile che sarà uno smartphone fra quelli di Xiaomi, OPPO o vivo.

