Honor Magic 6 e 6 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

Dopo il debutto della serie Number lo scorso novembre (con i modelli Honor 100 e 100 Pro), la compagnia cinese ha lanciato i primi dispositivi del nuovo anno e ovviamente si tratta dei modelli top di ultima generazione. Honor Magic 6 e Magic 6 Pro sono ancora una volta un concentrato di stile, tecnologia e velleità fotografiche e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita (al momento solo in patria).

Honor presenta la nuova famiglia Magic 6: tutte le novità e differenze fra 6 e 6 Pro

Design e display

I nuovi modelli della serie Magic continua la tradizione: similmente a Magic 5 Pro abbiamo un enorme fotocamera circolare, ma stavolta i sensori sono racchiuso in un modulo impreziosito da varie elementi. Una naturare evoluzione dell’estetica della scorsa generazione, con forme più squadrate (i bordi dritti si notano in maniera più evidente nel modello standard) ed ampi schermi con punch hole. Honor Magic 6 (visibile nelle immagini in alto) presenta un pannello con curve appena accennate ed un singolo foro mentre il fratello maggiore Magic 6 Pro (lo trovate nelle immagini in basso) monta un display Quad Curve con un punch hole a pillola.

Per quanto riguarda gli schermi, si tratta di soluzioni OLED a 10 bit con tecnologia LTPO a bassa frequenza, da 6,78″/6.80″ con risoluzione Full HD+ (2.800 x 1.264 pixel), refresh rate a 1 Hz a 120 Hz, PWM Dimming da record (4.320 Hz) e una luminosità di picco fino a 1.600 nit (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit). Il corpo è resistente all’acqua e presenta la certificazione IP68 (ma solo il modello Pro). Il lettore d’impronte digitali è posizionato sotto il display mentre le dimensioni sono di 162,5 x 75,8 x 8,9 mm (229/225 grammi) per Magic 6 Pro e di 161,8 x 75,4 x 8,1 mm (206/199 grammi) per Magic 6 standard.

Specifiche tecniche e fotocamera

Ovviamente si parla di top di gamma di ultima generazione: a bordo di Honor Magic 6 e 6 Pro è impossibile non aspettarsi lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Si tratta dell’ultimo chipset di punta del produttore, soluzione octa-core a 4 nm con una frequenza massima di 3,3 GHz (con una CPU principale Cortex-X4) ed una GPU Adreno 750. Lato memorie troviamo fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0. Per quanto riguarda le batterie, la versione Pro monta un’unità da 5.600 mAh con ricarica da 80W e wireless da 66W; il modello standard è dotato di una soluzione da 5.450 mAh con tecnologia da 66W e ricarica wireless da 50W.

Il resto del pacchetto comprende il supporto Dual SIM 5G, la comunicazione satellitare bidirezionale (solo il modello Pro), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, un sensore a infrarossi, l’NFC per i pagamenti ed una porta USB Type-C 3.2 Gen 1. Lato software è presente la nuova interfaccia MagicOS 8.0, su base Android 14 e dotata di funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Come da tradizione, la gamma Magic continua ad offrire potenti Camera Phone e anche i nuovi modelli del brand presentano fotocamere dalle performance stellari. Honor Magic 6 è dotato di un triplo modulo da 50 + 32 + 50 MP, con un sensore principale con apertura f/1.9 e OIS, un teleobiettivo (sempre con OIS) ed un ultra-grandangolare con autofocus. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 50 MP.

Il maggiore Honor Magic 6 Pro è il vero pezzo forte, grazie alla tripla fotocamera da 50 + 180 + 50 MP sempre con stabilizzazione OIS, teleobiettivo a periscopio e ultra-wide. In questo caso il sensore principale è dotato di apertura variabile f/1.4-2.0. La selfie camera è composta da un sensore da 50 MP accompagnato da un modulo per la profondità 3D (e il riconoscimento facciale tridimensionale).

Honor Magic 6 – Scheda tecnica

dimensioni di 161,8 x 75,4 x 8,1 mm per un peso di 199/206 grammi

certificazione IP assente

display OLED LTPO a 10 bit da 6,78″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel) refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit)

a da (2.800 x 1.280 pixel) refresh rate a , PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.450 mAh con ricarica da 66W e wireless da 66W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 32 + 50 MP (f/1.9-2.4-2.0) con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo

(f/1.9-2.4-2.0) con OIS, ultra-grandangolare e selfie camera da 50 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR

Android 14 sotto forma di MagicOS 8.0

Honor Magic 6 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 162,5 x 75,8 x 8,9 mm per un peso di 225/229 grammi

certificazione IP68

display OLED LTPO a 10 bit da 6,80″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel) refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit)

a da (2.800 x 1.280 pixel) refresh rate a , PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo + Face Unlock 3D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.600 mAh con ricarica da 80W e wireless da 66W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 180 + 50 MP (apertura variabile f/1.4-2.0 ) con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(apertura variabile ) con OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 50 MP + sensore per la profondità 3D

+ sensore per la profondità 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 14 sotto forma di MagicOS 8.0

Honor Magic 6 e Magic 6 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi Honor Magic 6 e 6 Pro sono stati lanciati in Cina durante l’evento dell’11 gennaio, ad un prezzo di partenza di circa 559€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili per entrambi i modelli.

Magic 6 12/256 GB – 4.399 CNY (~559€) 16/256 GB – 4.699 CNY (~597€) 16/512 GB – 4.999 CNY (~635€)



Magic 6 Pro 12/256 GB – 5.699 CNY (~724€) 16/512 GB – 6.199 CNY (~787€) 16 GB/1 TB – 6.699 CNY (~851€)



Il lancio in Europa è fissato per il 25 febbraio, in occasione del MWC 2024. Probabilmente, come avvenuto anche con la scorsa generazione, ci sarà spazio solo per Honor Magic 6 Pro. Per quanto riguarda il prezzo in Italia si vocifera di 1.299,9€, quindi un aumento di 100€ rispetto a Magic 5 Pro.

