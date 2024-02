Honor Magic 6 Pro, trapela il prezzo per l’Europa: ecco quanto costerà

Il 25 febbraio si terrà l’evento di lancio di Honor Magic 6 Pro, l’ultimo top di gamma e Camera Phone del brand cinese: ora un noto insider svela il possibile prezzo per l’Europa e ovviamente si tratterà di una cifra salata (visto anche il calibro del dispositivo).

Quanto costa Honor Magic 6 Pro: ecco il presunto prezzo per l’Europa

Il teaser pubblicato da Honor fa riferimento ad una serie di smartphone, ma al momento ci sono indiscrezioni solo sul modello maggiore. Tuttavia visti i precedenti, la casa cinese potrebbe mostrare o presentare entrambi i dispositivi della gamma Magic, ma poi commercializzare solo il modello superiore. Comunque, per quanto riguarda il prezzo di Honor Magic 6 Pro, il top di gamma dovrebbe debuttare in Francia e in Italia a 1.299,9€ con un aumento di 100€ rispetto al predecessore. Il flagship sarà acquistabile nell’unica configurazione da 12/512 GB, nelle colorazioni verde e nero. La fonte fa riferimento in modo specifico anche al nostro paese, ma ovviamente è bene tenere a mente che si tratta di un leak.

Attualmente Honor Magic 6 Pro è in fase di preordine sul sito ufficiale, senza informazioni sul prezzo ma con la possibilità di risparmiare grazie ad un buono sconto di 200€ (iscrivendosi alla pagina dedicata). Visto anche lo store HiHonor è probabile che arriverà solo il modello Pro (ma ovviamente l’ultima parola spetta all’azienda).

Honor Magic 6 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 162,5 x 75,8 x 8,9 mm per un peso di 225/229 grammi

certificazione IP68

display OLED LTPO a 10 bit da 6,80″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel) refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit)

a da (2.800 x 1.280 pixel) refresh rate a , PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a (e una luminosità massima HDR di 5.000 nit) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo + Face Unlock 3D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.600 mAh con ricarica da 80W e wireless da 66W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 180 + 50 MP (apertura variabile f/1.4-2.0 ) con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(apertura variabile ) con OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 50 MP + sensore per la profondità 3D

+ sensore per la profondità 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, sensore IR, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 14 sotto forma di MagicOS 8.0

