Instant Slow-Mo: su quali Samsung arriverà l’aggiornamento

Fra le novità multimediali della serie Samsung Galaxy S24 c’è la funzionalità Instant Slow-Mo, concepita grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale. Quello che fa è permettere all’utente di prendere un qualsiasi video presente in Galleria e rallentarlo tenendo premuto sullo schermo, anche se il video non è stato registrato con la modalità Slow Motion. E dopo aver debuttato sulla più recente serie S24, il team Samsung ha annunciato che verrà aggiunta anche su alcuni vecchi modelli.

Samsung annuncia quali modelli riceveranno la funzione Instant Slow-Mo

Come annunciato da un moderatore del forum della community di Samsung, ecco quali modelli riceveranno l’aggiornamento che introdurrà Instant Slow-Mo:

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Affinché possa funzionare, considerato che sui video a 60 fps agisce in soli 16,6 ms, Instant Slow-Mo ha bisogno di sufficiente potenza erogata da GPU ed NPU, per questo sarà aggiunta solamente sui modelli dotati di Snapdragon 8 Gen 2 e superiori.

Quello che questa funzionalità è usare l’intelligenza artificiale per analizzare il video e convertirlo in slow motion ricreando dei frame intermedi laddove non esistono, in modo da poterlo rallentare. Inoltre, il moderatore ha annunciato che Samsung sta lavorando per migliorare Instant Slow-Mo, aggiungendo il supporto ai video 10-bit, ai video in 480p e a quelli in formato .mov. Non è stato specificato, ma è plausibile che venga aggiunto con l’aggiornamento One UI 6.1: ecco su quali modelli verrà rilasciato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le