iPhone 16, Apple rivoluziona la serie? Lo svelano le immagini render

Di tanto in tanto, Apple è solita cambiare le carte in tavola quando si parla di modelli di melafonini, e pare che ciò potrebbe accadere anche con la serie iPhone 16. Nelle ultime due generazioni, la compagnia di Cupertino ha abituato la sua community a quattro modelli: quello base, Plus, Pro e Pro Max. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare con la prossima sfornata di smartphone da parte di Apple, come afferma l’insider Majin Bu.

Ecco come Apple potrebbe decidere di cambiare la serie iPhone 16

I recently came into possession of a table that appears to illustrate that the iPhone 16 lineup will merge with the SE lineup. Based on what is reported in this image of which I have no information on the source, it seems that Apple is working on an iPhone 16 SE, a 16 Plus SE… pic.twitter.com/4ng2oU86ew — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 12, 2024

Da qualche mese, si vocifera che Apple stia preparando il prossimo esponente della serie SE, dove “SE” sta per “Special Edition” seppur indichi un modello più economico e meno performante di quelli principali. La prima cosa che notiamo in quest’ultima voce di corridoio è l’allineamento della serie SE con quella principale: non più iPhone SE bensì iPhone 16 SE, forse per la volontà di far apparire l’SE come uno dei modelli principali.

Tuttavia, la vera novità sarebbe la presenza non di uno ma di due modelli in edizione speciale, con l’aggiunta dell’inedito iPhone 16 Plus SE. L’immagine render che accompagna il leak ci mostra uno smartphone apparentemente identico al modello base, con una singola fotocamera posta sul retro e dimensioni maggiorate da “Plus” quale sarebbe. Entrambi i modelli sarebbero destinati al segmento più economico del catalogo Apple, con specifiche quali Isola Dinamica e schermo a 60 Hz anziché a 120 Hz.

Passando ai modelli di fascia superiore, vediamo l’altra grossa novità, ovvero la cancellazione di iPhone 16 Plus. I numeri di vendita confermano che il modello Plus non ha mai fatto particolare scalpore fra i clienti Apple, il ché avrebbe spinto Apple a declassarlo alla serie SE per spingerne le vendite a un prezzo forse più basso.

Ecco quindi che la serie principale si comporrebbe di soli tre modelli: iPhone 16, 16 Pro e 16 Pro Max. Non solo i render confermano la doppia fotocamera per il primo e la tripla per gli altri due, ma rivelano che Apple avrebbe scelto di cambiare disposizione dei sensori, tornando alla fotocamera verticale, in linea con altre immagini trapelate in precedenza. Pur prendendo questi rumor con le pinze, viste le fonti non così conclamate, si prospettano anni di cambiamento per Apple, anche perché nel futuro c’è anche il primo iPhone pieghevole.

