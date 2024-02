Quanto costeranno Xiaomi 14 e 14 Ultra in Italia? Questi i possibili prezzi

Aggiornamento 14/02: arrivano novità per il prezzo dei nuovi flagship di Xiaomi, per quanto riguarda l’Europa (ed è possibile fare alcune deduzioni anche per il nostro paese). Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale di Xiaomi 14 e del fratello maggiore 14 Ultra, che saranno ufficializzati in Europa e quindi anche in Italia sul palcoscenico del MWC 2024 (la celebre fiera tech di Barcellona). Conosciamo piuttosto bene le specifiche tecniche dei due smartphone (uno è già uscito in Cina e l’altro è stato protagonista di un corposo leak) mentre l’unico dubbio che rimane è il prezzo di vendita. Quanto costeranno i nuovi top di gamma Xiaomi alle nostre latitudini?

Una fonte rivela quello che dovrebbe essere il prezzo di Xiaomi 14 e 14 Ultra in Europa: ecco quanto potrebbero costare in Italia

Crediti: Xiaomi

A rivelarlo è un blog greco, non particolarmente noto nel panorama dei leak tecnologici ma che afferma di sapere quello che sarà il costo di Xiaomi 14 in Grecia. Il flagship Xiaomi avrebbe un prezzo di listino pari a 1.099,90€ per la versione da 12/512 GB: dato che stiamo apparentemente parlando del prezzo per la Grecia, dove Xiaomi 13 venne lanciato a 999,90€, quindi è possibile che Xiaomi 14 in Italia subisca un aumento di 100€ che lo porterebbe al costo di 1.199,90€.

Ricordando che Xiaomi 13 venne presentato in Italia al costo di 1.099,90€ per la variante da 8/256 GB e 1.199,90€ per quella da 12/256 GB, ciò porrebbe Xiaomi 14 allo stesso prezzo di Xiaomi 13 Pro, il ché ci ricollega al presunto motivo per cui Xiaomi 14 Pro non arriverà in occidente. Gli unici due modelli previsti per il nostro mercato sarebbero infatti Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, e anche di quest’ultimo si vocifera del prezzo per l’Europa. Stando alle ultime novità la versione Ultra arriverà nella sola configurazione da 16/512 GB, nelle colorazioni Black e White, al prezzo di 1.499,9€. Si tratterebbe quindi della stessa cifra del precedente 13 Ultra anche se la fonte fa riferimento al mercato europeo in generale: il dispositivo potrebbe subire dei rincari in Italia e magari arrivare ad un prezzo superiore.

