Lenovo: tutte le novità del MWC 2024 (e c’è anche un PC trasparente)

Oggi al MWC 2024, Lenovo ha annunciato il suo più recente portafoglio di dispositivi AI, software e soluzioni infrastrutturali, oltre a presentare due dispositivi concept che sfidano i tradizionali fattori di forma di PC e smartphone. L’azienda ha inoltre presentato scenari di applicazione dell’intelligenza artificiale ibrida per alimentare soluzioni multi-dispositivo, software e servizi per una maggiore personalizzazione, collaborazione ed efficienza.

Tutte le novità di Lenovo per il MWC 2024 tra PC concept, soluzioni AI, prodotti business e tanto altro ancora

Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept

Crediti: Lenovo

La prima novità del brand per il MWC 2024 è stata protagonista di varie indiscrezioni nei giorni precedenti. Si tratta del notebook Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, dispositivo equipaggiato con uno straordinario display trasparente Micro-LED da 17,3″. Attraverso uno schermo senza bordi, un’area della tastiera trasparente e un design del footpad apparentemente fluttuante, questo concept ci offre un assaggio del futuro del mondo tech.

Il laptop integra in maniera intelligente ciò che è virtuale e quello che è reale. Attraverso la potenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AIGC), lo schermo trasparente apre nuove strade di collaborazione lavorativa ed efficienza consentendo l’interazione con oggetti fisici e sovrapponendo informazioni digitali per creare contenuti unici generati dagli utenti. La trasparenza consente al dispositivo di integrarsi facilmente e naturalmente nel suo ambiente. Gli utenti possono passare agilmente dalla tastiera al display con una penna dedicata. L’intelligenza artificiale in combinazione con display trasparenti aprirà nuovi modi di interagire con dati e applicazioni, offrendo opportunità per sviluppare nuove funzionalità e fattori di forma. Questo concept fornisce una prospettiva futuristica sui PC AI, fondendo ambienti digitali e fisici in grado di migliorare le esperienze degli utenti in modi mai immaginati.

Proseguendo quanto fatto al Tech World 2023, Lenovo e Motorola hanno anche mostrato un concept di display adattivo per smartphone che può essere piegato e modellato in forme diverse a seconda delle esigenze degli utenti ed è stato costruito sul display e sulle innovazioni meccaniche dei dispositivi pieghevoli e sui concept di PC rollable di Lenovo.

La nuova generazione di PC AI per le aziende

Crediti: Lenovo

Lenovo ha annunciato anche una nuova generazione di PC aziendali: ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Questi sono alimentati dai più recenti processori Intel Core Ultra con Intel vPro, presenti su modelli selezionati, con a bordo Windows 11, ed offrono un ecosistema ottimale di soluzioni hardware e software IA per accedere a livelli avanzati di sicurezza, efficienza energetica ed esperienze multimediali.

Smart Connect

Insieme, Lenovo e Motorola hanno lanciato Smart Connect, una soluzione software che unifica gli ecosistemi digitali per creare un’esperienza multi-dispositivo senza soluzione di continuità. Smart Connect sblocca le sinergie tra dispositivi per massimizzare la produttività, condividendo le funzionalità dei dispositivi e la gestione dei dati. Gli utenti possono passare da un’attività all’altra tra PC, smartphone e tablet mantenendo un flusso ininterrotto, usufruire della condivisione di file sicura, in modo semplice, accedere alle app mobili su PC e persino gestire facilmente le notifiche del telefono.

Crediti: Lenovo

Che si tratti di lavorare, creare e giocare su un PC, comunicare e consumare contenuti su uno smartphone o portare tutto in movimento con un tablet, passare da un dispositivo all’altro e condividere contenuti tra ecosistemi, ora è possibile con un semplice tocco. Ad esempio, gli utenti possono guardare un film su un tablet e trascinarlo su un PC per riprenderlo, ascoltare un podcast su uno smartphone e finirlo su un laptop a casa, lavorare su un documento su un laptop e modificarlo sul proprio smartphone e persino avviare una presentazione su un PC desktop e renderla più portatile trascinandola su un tablet. Gli utenti possono anche amplificare facilmente tutto ciò che viene visualizzato sui loro telefoni su uno schermo più grande, ad esempio spostare facilmente giochi, film, programmi e app dal telefono alla TV per avere più spazio per lavorare e giocare.

Applicazioni IA sull’edge su larga scala

L’azienda ha annunciato la prossima generazione di soluzioni Integrated Edge AI per Telco che aiutano le aziende a sfruttare vasti volumi di dati all’estremità più lontana per nuove applicazioni AI su larga scala riducendo al contempo il consumo energetico. Le innovazioni fanno parte di un portafoglio completo pocket-to-cloud di soluzioni di intelligenza artificiale ibrida Lenovo progettate per semplificare il percorso verso la trasformazione intelligente per tutti i settori e stanno attirando nuove collaborazioni tra clienti e leader del settore, come Telefonica, che sbloccano la potenza dell’intelligenza artificiale ovunque vengono generati dati fornendolo alle aziende più all’avanguardia in tempo reale.

Crediti: Lenovo

Mentre il settore delle telecomunicazioni continua la sua evoluzione per consentire l’implementazione del 5G e un futuro basato sull’intelligenza artificiale, le innovazioni nelle reti IT, nell’infrastruttura cloud e nell’edge computing sono fondamentali per connettere l’economia digitale di oggi. L’edge computing consente alle aziende di analizzare i dati in tempo reale, consentendo informazioni più rapide e fruibili per operazioni e servizi più efficienti.

Prezzi e disponibilità

I nuovi prodotti Lenovo sono in dirittura d’arrivo in Europa: di seguito trovate prezzi e disponibilità delle varie soluzioni del brand. I prezzi precisi per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.

ThinkVision M14t Gen 2 Mobile Monitor with Touch Screen sarà disponibile da agosto 2024 a partire da 399€

sarà disponibile da agosto 2024 a partire da 399€ Smart Connect è previsto per maggio 2024

è previsto per maggio 2024 Lenovo Identity Advisor non sarà disponibile in EMEA

non sarà disponibile in EMEA ThinkPad T14 Gen 5 (Intel) è previsto da maggio 2024 a partire da 1.349€ + IVA

(Intel) è previsto da maggio 2024 a partire da 1.349€ + IVA ThinkPad T14 Gen 5 (AMD) è previsto da giugno 2024 a partire da 1.299€ + IVA

(AMD) è previsto da giugno 2024 a partire da 1.299€ + IVA ThinkPad T14s Gen 5 è previsto da aprile 2024 a partire da 1.449€ + IVA

è previsto da aprile 2024 a partire da 1.449€ + IVA ThinkPad T16 Gen 3 è previsto da maggio 2024 a partire da 1.369€ + IVA

è previsto da maggio 2024 a partire da 1.369€ + IVA ThinkPad X12 Detachable Gen 2 è previsto da maggio 2024 a partire da 1.399€ + IVA

è previsto da maggio 2024 a partire da 1.399€ + IVA ThinkBook 14 2-in-1 G4 sarà disponibile da maggio 2024 a partire da 1.099€ + IVA

sarà disponibile da maggio 2024 a partire da 1.099€ + IVA Lenovo USB-C Slim Travel Dock sarà disponibile da marzo 2024 a 63€ + IVA

sarà disponibile da marzo 2024 a 63€ + IVA Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock sarà disponibile da aprile 2024 a 89€ + IVA

sarà disponibile da aprile 2024 a 89€ + IVA ThinkPad Executive 16 Inch Backpack sarà disponibile da maggio 2024 a 169€ + IVA

