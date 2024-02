Lenovo sta per lanciare un PC trasparente: ne abbiamo bisogno?

È come se stessimo assistendo a una rinascita dei gadget trasparenti: prima con le smart TV, poi con gli smartphone e adesso è arrivato il turno dei notebook. Lo scopriamo tramite queste immagini render, fatte trapelare in rete dal team di WindowsReport, che svelano l’esistenza di un PC trasparente prodotto da Lenovo.

Al MWC 2024 vedremo il primo notebook trasparente targato Lenovo

Probabilmente farà parte della famiglia ThinkBook, anche se non ne conosciamo ancora il nome vero e proprio, ma l’importante è sapere com’è fatto questo notebook di Lenovo. Le immagini suggeriscono la presenza di un display trasparente che colpisce anche per la sua estetica quasi priva di cornici attorno, eccezion fatta per il bordo inferiore più marcato dove sono alloggiate le componenti di collegamento del display col resto del computer.

Nella parte inferiore vediamo quello che potrebbe essere un display touch per tastiera e trackpad: probabilmente questo non sarà altrettanto trasparente, perché altrimenti si vedrebbe la componentistica interna del PC. Lo scopriremo ufficialmente al MWC 2024 di Barcellona, visto che si vocifera che sarà annunciato in occasione della fiera catalana.

