OnePlus Nord N30 SE si farà anche in Europa: svelato il prezzo

Presentato un po’ in sordina in alcuni mercati selezionati, OnePlus Nord N30 SE non rimarrà confinato a essi ma sarà ufficialmente presentato anche in Europa. A rivelarlo non è OnePlus, ancora silente sull’argomento, ma le fonti interne riportate dal blog Appuals, che non soltanto ci fanno sapere la notizia ma aggiungono anche quello che sarebbe il prezzo di vendita.

OnePlus Nord N30 SE sarà presentato anche in Europa, ecco quale sarà il suo prezzo

Crediti: OnePlus

Ricordiamo la scheda tecnica di OnePlus Nord N30 SE: scocca in plastica, schermo IPS LCD da 6,72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) a 60 Hz, sensore ID laterale, SoC MediaTek Dimensity 6020 a 7 nm, CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2, memorie da 4/128 GB, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W, software Android 13 con OxygenOS 13.1, dual SIM 5G, doppia fotocamera da 50+2 MP e selfie camera da 8 MP.

Una configurazione destinata alla fascia economica, per uno smartphone che nelle due colorazioni Black Satin e Cyan Sparkle dovrebbe debuttare in Europa al prezzi di listino di circa 229€. A questo punto, attendiamo l’annuncio ufficiale da parte di OnePlus.

