Il prossimo Xiaomi Watch avrà una batteria ancora più potente

Un nuovo indossabile targato Xiaomi è stato certificato in patria: l’ente che ha messo le mani sul dispositivo ha pubblicato anche un’immagine che ne svela il design, insieme ad un dettaglio importante per tanti Mi Fan (e non solo). A bordo è presente una batteria migliorata rispetto agli ultimi modelli della casa di Lei Jun, dettagli che potrebbe significare una maggiore autonomia: si tratta del prossimo Xiaomi Watch 3 Pro?

Xiaomi Watch 3 Pro è stato certificato in Cina? Spunta un nuovo indossabile del brand, con una batteria maggiorata

Watch 2 Pro – Crediti: Xiaomi

Al momento il nome commerciale dello smartwatch non è ancora stato confermato, ma l’ente certificativo cinese ha pubblicato il numero di modello M2312W1 (utile perché ci permette di individuare il dispositivo anche in altre occasioni). Per quanto riguarda il design, l’accessorio presenta un look molto vicino a quello di Xiaomi Watch 2 Pro (con uno schermo rotondo ed un pulsante laterale con una corona rotante). Di conseguenza potrebbe trattarsi del prossimo Xiaomi Watch 3 Pro: in fondo anche le tempistiche sembrano puntare in questa direzione. Il precedente Watch 2 Pro è stato lanciato in Italia lo scorso settembre, insieme alla Band 8.

Crediti: TAF (China)

Guarda caso il lancio di Xiaomi Band 9 in Cina è atteso proprio nel corso dei mesi estivi, di conseguenza non sarebbe poi così irreale immaginare che il fitness tracker arrivi a settembre 2024 alle nostre latitudini, insieme ad uno smartwatch inedito. Tornando all’indossabile M2312W1, la certificazione svela la presenza del supporto eSIM e di una capiente batteria da 586 mAh, superiore sia a Watch S3 (486 mAh) che Watch 2 Pro (495 mAh). Tra le altre caratteristiche ci sarebbero la ricarica da 10W, uno schermo OLED, il GPS integrato e l’NFC per i pagamenti. Ovviamente ci aspettiamo un software differente in base al mercato: HyperOS in Cina e Wear OS di Google in occidente.

