Xiaomi Book Pro 14 e 16 2022 ufficiali: laptop ultra-sottili, schermo touch 4K e prestazioni al top

Giornata ricca di novità per Xiaomi. All'evento conclusosi poco fa, il colosso cinese ha alzato il sipario su tanti nuovi dispositivi e oltre agli attesissimi smartphone della serie 12S e ad una versione migliorata della Band 7, il produttore ha presentato i nuovi laptop Xiaomi Book Pro 14 e 16 2022. Questi due terminali si distinguono per specifiche di grande spessore, pesi leggeri e schermo touch ad altissima definizione.

Xiaomi Book Pro 14 e 16 2022 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Xiaomi Book Pro 16 e 14 2022 presentano un design elegante, racchiuso in un corpo ultra leggero e sottile appena 14.9 mm. Il telaio è realizzato in lega di alluminio aeronautico, un materiale che offre un'ottima resistenza e che permette al dispositivo di reagire bene a urti e cadute. Sia il modello da 16″ che quello da 14″ presentano cornici sottili per un rapporto schermo-corpo del 90% e proporzioni pari a 16:10.

Ad aumentare la produttività ci pensa un touch pad di giuste dimensioni e una tastiera full-size che offre quattro diversi livelli di retroilluminazione e una grandezza dei tasti perfetta per digitare velocemente senza commettere errori.

Passando poi al display, il vero punto di forza di questa nuova generazione di laptop firmati Xiaomi. Questo, infatti, implementa un pannello OLED con risoluzione 4K con il quale è possibile interagire direttamente grazie al supporto touch. Entrambi utilizzano la tecnologia proprietaria LUT 3D che offre una calibrazione perfetta dei colori, garantendo una esperienza video di altissima qualità.

Lo schermo di Xiaomi Book Pro 16 è certificato DisplayHDR 400, offre una luminosità di picco di 600 nits, un contrasto di 1.000.000:1, copertura del 100% degli spazi colore sRGB e DCI-P3 e supporto Dolby Vision. Xiaomi Book Pro 14, invece, presenta un display da 14″ con risoluzione 2.8K e certificazione DisplayHDR 500.

Specifiche tecniche

Xiaomi Book Pro 16 è alimentato dal processore Intel Core di dodicesima generazione che garantisce prestazioni complessive migliori per oltre il 70% rispetto al modello precedente. Mentre il modello base presenta una GPU Intel iris Xe integrata, Xiaomi offre anche una variante con processore Core i7-1260P e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2050, che trasforma questo laptop in una macchina ideale per utenti più esigenti in fatto di grafica e gaming. Il tutto è accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione SSD PCIe 4.0 ad alta velocità.

Dal punto di vista dell'autonomia, Xiaomi Book Pro 16 è dotato di una batteria da 70 Wh che, a detta dell'azienda, garantisce fino a dodici ore di utilizzo. Questo comparto cambia sul modello da 14″, che presenta invece una batteria da 56 Wh che offre un massimo di dieci ore di autonomia. Entrambi i modelli, tuttavia, possono essere ricaricati mediante lo stesso caricabatteria GaN da 100W che restituisce il 100% dell'autonomia in poco tempo.

Tra le altre caratteristiche citiamo la presenza di una porta Thunderbolt 4 per doppia uscita video 4K e singola uscita video 8K; fotocamera che può registrare video a 720p per partecipare a conferenze e riunioni di lavoro Online; Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2 e certificazione Intel Evo.

Xiaomi Book Pro 14 e 16 2022 – Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda disponibilità e prezzi, i nuovi Xiaomi Book Pro 16 e 14 sono disponibili in Cina a questi prezzi:

Xiaomi Book Pro 16 (i5-1240P, 16/512GB): 6.499 yuan (931€ al cambio);

(931€ al cambio); Xiaomi Book Pro 16 (i5-1260P, 16/512GB/RTX2050): 8.499 yuan (1.218€ al cambio);

(1.218€ al cambio); Xiaomi Book Pro 14 (i5-1240P, 16/512GB): 5.899 yuan (845€ al cambio);

(845€ al cambio); Xiaomi Book Pro 14 (i5-1240P, 16/512GB/MX 550): 6.499 yuan (931€ al cambio);

(931€ al cambio); Xiaomi Book Pro 14 (i5-1260P, 16/512GB/RTX 2050): 7.999 yuan (1.146€ al cambio).

