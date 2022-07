Recensione BlitzWolf BW-KB0: tastiera Bluetooth, meccanica e colorata, che chiedere di più?

La comodità di una tastiera meccanica è quella di restituire una corsa più precisa e sicuramente più “sentita” in termini di touch and feel. Ma se potessimo avere una tastiera meccanica compatta, wireless grazie al Bluetooth e soprattutto piena di luci LED, come nel caso della BlitzWolf BW-KB0 in recensione, allora tutto diventa più accattivante: ma in cos'altro ci avrà convinti?

Recensione BlitzWolf BW-KB0 | Tastiera meccanica Bluetooth

Contenuto della confezione

Confezione molto semplice quella della tastiera BlitzWolf BW-KB0 in recensione: oltre al prodotto infatti, abbiamo la manualistica (piuttosto contenuta ma ben esemplificativa), un cavo USB Type-C per ricaricarla quando serve ed una pinza per estrarre i tasti e sostituirli. Insomma, c'è tutto ciò che serve.

Design e materiali

Il design è minimalista, senza ombra di dubbio, ma questo dettagli fa la differenza perché, in aggiunta alla compattezza, ci restituisce un design molto gradevole, specie quando illuminata dai LED. Il materiale utilizzato è prevalentemente policarbonato ma di ottima qualità e opaco di colore bianco, così da evitare le ditate.

Funzionalità ed esperienza d'uso

La tastiera meccanica Bluetooth (con standard 5.0) BlitzWolf BW-KB0 è, nonostante non abbia il layout italiano, molto semplice da usare. I suoi 61 tasti permettono di avere a disposizione tutti i caratteri più comuni e necessari e, visto il suo essere compatta, per ovviare ad altre funzioni basta giocarsela con il tasto FN, essenziale.

Ma come va in scrittura questa tastiera? La corsa è molto coerente e ci permette di scrivere molto velocemente, mentre il touch-and-feel dei tasti è sicuramente molto gradevole, dato che ci permette di scrivere in maniera concreta senza lag. Ecco, la connettività non presenta problemi di ritardo e quindi non dovrete temere quando lavorate o studiate.

I LED, settabili e personalizzabili a piacimento tra le varie opzioni, li abbiamo trovati anch'essi gradevoli, sebbene in maniera soggettiva preferiamo la soluzione da spenti e in accensione singolarmente quando clicchiamo su un tasto.

Recensione BlitzWolf BW-KB0 – Prezzo e conclusioni

Chiudiamo la recensione della tastiera meccanica Bluetooth BlitzWolf BW-KB0 con una considerazione che parte dal prezzo. In un range di circa 40-45€ sullo store di Banggood è una soluzione davvero squisita sia per casa che per ufficio e per ciò che può dare in mobilità. Certo, per chi cerca la comodità del layout italiano non è perfetta, però non si soffre troppo l'assenza e si riesce a gestire un po' tutto. Quindi, possiamo dire che la consigliamo assolutamente. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

