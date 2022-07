Il nuovo idropulsore Xiaomi vi assicura un sorriso perfetto anche se siete lontani da casa

Da Xiaomi MIJIA arriva un nuovo gadget per l'igiene dentale. Si chiama Tooth Irrigator Portable ed è un idropulsore dentale che promette un sorriso sempre perfetto, grazie ad un getto d'acqua pulsante che riesce a pulire tutte quelle zone dove un comune spazzolino fatica ad arrivare.

Xiaomi MIJIA Tooth Irrigator Portable è il nuovo idropulsore dentale per un sorriso perfetto sempre e ovunque

Xiaomi MIJIA Tooth Irrigator Portable è il nuovo idropulsore dentale, evoluzione del modello lanciato lo scorso anno. Rispetto al suo predecessore, questo dispositivo presenta un design molto più compatto che lo rende perfetto per essere portato in borsa o in zaino, per una pulizia dentale profonda e accurata anche quando si è lontano da casa.

Xiaomi MIJIA Tooth Irrigator Portable è disponibile nelle colorazioni Azzurro e Rosa ed è realizzato in plastica ABS che lo rende altamente resistente. Il dispositivo è alimentato da un motore in grado di raggiungere 1.400 pulsazioni d'acqua al minuto e una pressione fino a 120 PSI. Tutto ciò, unito a tre diverse modalità di utilizzo e ad un serbatoio in grado di contenere fino a 120ml di acqua, permette di pulire in modo profondo e accurato ogni angolo della bocca, rimuovendo qualsiasi residuo di cibo e sporco in circa 90 secondi.

Infine, ma non meno importante, questo idropulsore dentale è dotato di una batteria da 1.300 mAh che garantisce fino a 60 giorni di autonomia. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, al momento Xiaomi MIJIA Tooth Irrigator Portable è disponibile per il solo mercato cinese al prezzo di 249 yuan, ovvero circa 36€ al cambio.

