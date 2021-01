Codice sconto idropulsore dentale Xiaomi YouPin ENPULY

Comincia una nuova settimana e ovviamente non poteva mancare un nuovo accessorio targato Xiaomi YouPin, a questo giro con l'idropulsore dentale compatto ENPULY, soluzione per tutte le tasche e dal design minimale, già disponibile anche per noi occidentale in offerta anche per noi!

Xiaomi YouPin presenta il nuovo idropulsore compatto ENPULY | Caratteristiche e prezzo

Come al solito quando si tratta della piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun ci troviamo alle prese con un prodotto di un'azienda partner. Nonostante ciò lo stile minimale che caratterizza la casa cinese è sempre presente, sia nella colorazione White che in quella Pink. Il nuovo idropulsore dentale ENPULY, direttamente da Xiaomi YouPin, misura 57 x 30 x 122 mm ed offre un serbatoio con una capacità di 130 ml. Sono presenti tre livelli di utilizzo, l'impermeabilità IPX8 ed una batteria da 1.100 mAh.

Il prezzo del nuovo idropulsore ENPULY, lanciato su Xiaomi YouPin, è di 16€ ed è già disponibile all'acquisto su AliExpress (lo trovate a questa pagina), con spedizione anche per il nostro paese. Prima di lasciarvi, qui trovate invece i 5 migliori accessori di YouPin, ovviamente 5 idee economiche!

