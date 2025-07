Google Pixel 10 Pro e 10 Pro XL: le specifiche tecniche trapelano in rete

Il momento della presentazione ufficiale della nuova lineup di Google Pixel 10 sembra avvicinarsi sempre di più, ma ad aiutarci ad ingannare l’attesa giorno dopo giorno sono sempre più le informazioni che trapelato in rete. Dopo aver visto le possibili specifiche tecniche del modello base, un leak ha svelato nuove informazioni anche sui modelli 10 Pro e 10 Pro XL, rivelando ben poche novità rispetto alla scorsa generazione.

Pochi cambiamenti anche per Pixel 10 Pro e 10 Pro XL rispetto alla precedente generazione

Entrambi i modelli di fascia alta, senza alcun tipo di sorpresa, saranno alimentati dal nuovo Tensor G5 con processo di produzione TSMC a 3nm, ma rispetto al modello base avremo probabilmente a disposizione maggiore RAM: 16 GB invece di 12. A migliorare nei modelli Pro e Pro XL è ovviamente in comparto fotografico: Google, infatti, per i nuovi Pixel 10 ha scelto una configurazione 50 MP + 48 MP + 48 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 5X.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda i display (OLED da 6.3″ e 6.8″), mentre per l’autonomia i nuovi smartphone avranno a disposizione una batteria da 4.870 mAh per Pixel 10 Pro e 5.200 mAh per Pixel 10 Pro XL, con una velocità di ricarica rispettivamente di 29W e 39W. Entrambi gli smartphone, tuttavia, potrebbero supportare la ricarica wireless Qi2 da 15W. Di seguito le schede tecniche complete.

Google Pixel 10 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – ND

Certificazione IP68

Display Actua OLED da 6.3″ Full HD+ (2.856 x 1.280 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

Lettore d’impronte digitale sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento passivo

SoC Google Tensor G5 a 3 nm TMSC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 5 x 2,85 GHz – Cortex-A725 2 x 2,4 GHz – Cortex-A520

GPU IMG DXT

16 GB di RAM LPDDR5X

128/256/512 GB / 1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.870 mAh con ricarica da 29W e ricarica wireless Qi2 15W

Fotocamera 50 MP + 48 MP + 48 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 5X

Selfie camera da 42 MP

Supporto Dual SIM 5G (nano SIM + eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 16

Google Pixel 10 Pro XL – Scheda tecnica presunta