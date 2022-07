Xiaomi Band 7 Pro ufficiale con GPS ed altre novità: finalmente ora è completa!

Il mega evento di luglio targato Xiaomi non ha portato solo novità per gli smartphone top del brand (con il lancio della serie 12S). L'azienda cinese ne ha approfittato anche per lanciare la tanto chiacchierata Band 7 Pro, una vera rivoluzione per la serie. Dopo rumor e voci, finalmente il fitness tracker è ufficiale e in questo approfondimento facciamo luce su tutte le novità. Andiamo a scoprire design, caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità di Xiaomi Band 7 Pro, dispositivo destinato a far parlare di sé e forse a dividere i Mi Fan!

Xiaomi Band 7 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo fitness tracker

Design e display

Il motivo per cui gli appassionati potrebbero avere da ridire riguarda sicuramente il design: la Xiaomi Band 7 Pro mette da parte lo storico ed iconico stile “a capsula” in favore di un look più simile a quello di uno smartwatch. L'atmosfera generale ricorda Redmi Smart Band Pro, con un ampio display rettangolare. I bordi sono abbastanza ottimizzati e il risultato finale è piacevole: tuttavia, chi ha amato lo stile unico della serie Band potrà non gradire questo cambio di rotta. Probabilmente il nuovo design resterà appannaggio solo delle versioni Pro (osiamo fare delle previsioni parecchio avanti nel tempo) mentre i modelli “standard” continueranno con il solito stile.

Tornando a Xiaomi Band 7 Pro, l'indossabile adotta un display AMOLED da 1.64″ con risoluzione 456 x 280 pixel, un sensore di luce ambientale (per la luminosità automatica), la funzione Always-On Display e una densità di pixel di 326 ppi; il cinturino è disponibile in varie colorazioni e presenta una aggancio proprietario (con una clip in stile Cupertino). Il risultato finale è sicuramente più simile ad uno smartwatch che ad un fitness tracker mentre lo schermo è maggiore rispetto a quello visto sulla Band 7.

Abbiamo poi un corpo con impermeabilità fino a 5 ATM, tante watch face (oltre 180) tra cui scegliere ed un'impressione generale più premium rispetto al modello base.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Per quanto riguarda le varie specifiche tecniche e le caratteristiche di Xiaomi Band 7 Pro, abbiamo varie novità. Per prima cosa la batteria è un'unità da 235 mAh, con un'autonomia di 12 o 6 giorni, in base all'intensità d'utilizzo. Ovviamente non mancano le solite funzioni per la salute ed il fitness: oltre 117 modalità sportive (inclusi 10 percorsi per la corsa con vari livelli di allenamento), il monitoraggio H24 dell'attività cardiaca, il rilevamento SpO2, il controllo del sonno e dei livelli di stress, il tutto con una maggiore accuratezza.

La vera novità è rappresentata dal GPS integrato, finalmente a bordo di un dispositivo della serie Band. L'ultima Xiaomi Band 7 Pro integra il supporto GPS/Glonass/Galileo/QZSS, per la massima precisione: il dispositivo potrà essere utilizzato durante l'allenamento anche se avere lo smartphone.

Non manca l'NFC per i pagamenti contactless; inoltre è presente un microfono per poter richiamare l'assistente vocale XiaoAI (come nella Band 7 classica).

Xiaomi Band 7 Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della Xiaomi Band 7 Pro è di circa 57€ al cambio attuale, ossia 400 yuan. I cinturini vengono proposti in varie colorazioni a circa 7€ al cambio; ci sono anche due versioni speciali con texture in pelle (Van Gogh Green e Monet Grey) a circa 8€ al cambio. Al momento l'annuncio riguarda solo il mercato cinese e Xiaomi non ha ancora confermato se e quanto il dispositivo sarà lanciato anche in Europa.

Volete conoscere tutti i segreti della Xiaomi Band 7 “standard”? Eccovi la nostra recensione, in attesa di quella della variante Pro!

