Xiaomi porta il suo campanello smart sul mercato Global

Quante volte vi parliamo di gadget Xiaomi sì interessanti ma che non vedono la luce del giorno in occidente? Non è il caso per questo Xiaomi Smart Doorbell 3, visto che la compagnia l'ha presentato ufficialmente anche sul mercato Global. Come suggerisce il nome stesso, ci troviamo dinnanzi a un nuovo modello di campanello smart, pensato per arricchire di funzionalità la propria casa domotica.

Xiaomi Smart Doorbell 3 integra un sensore 2K con grandangolo di 180°, potendo così avere una ripresa ampia del pianerottolo. È dotato di luce a infrarossi 940 nm per fornire una ripresa adeguata anche di notte o al buio. Una volta montato, offre monitoraggio in tempo reale 24h in abbinamento allo spazio di archiviazione cloud gratuito della durata di 72 ore, potendo così visionare riprese dell'arco di 3 giorni.

Il sensore è dotato di tecnologia di riconoscimento del corpo umano, potendo così individuare persone alla porta e inviare notifiche allo smartphone grazie alla rilevazione del movimento. In abbinamento al campanello, c'è uno speaker con 4 impostazioni di volume fino a 79 dB, che può essere piazzato dove si vuole in casa. C'è anche un microfono per comunicare con la persona alla porta, oltre a filtri per camuffare la voce e proteggere la propria privacy. Inoltre, è possibile lasciare audio-messaggi pre-impostati che vadano in riproduzione automatica quando qualcuno suona.

Il campanello è dotato di una batteria da 5.200 mAh con autonomia di oltre 4 mesi, dovendo essere ricaricato circa 3 volte all'anno via USB Type-C. Può essere fissato al muro con una vite o con adesivo 3M; se viene rimosso parte un allarme, viene registrato un video e inviata una notifica allo smartphone, oltre a non poter essere abbinato a nessun altro account e diventando quindi inutilizzabile per il malvivente.

Per il momento, Xiaomi Smart Doorbell 3 è stato annunciato sul mercato Global ma non sappiamo se e quando arriverà in Italia. Ma potete già acquistarlo da Aliexpress per il prezzo di circa 77€:

