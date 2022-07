GPD Win Max 2 è il PC da gaming tascabile con poche rinunce

Quando si parla di PC da gaming, difficilmente viene da pensare a un prodotto come questo GPD Win Max 2. Ma con il passare degli anni, la miniaturizzazione della tecnologia sta permettendo ai produttori di realizzare computer sempre più compatti. Basti vedere quanto fatto da Valve, che con il suo Steam Deck ha suscitato l'interesse di tutti quei gamer che vorrebbero una macchina compatta ma tuttofare. Ma al contrario della macchina di Valve, questo nuovo modello GPD si pone al pubblico come un vero e proprio PC, per quanto con velleità ludiche.

Aggiornamento 06/07: adesso sappiamo il prezzo di listino per GPD Wind Max 2. Trovate tutto a fine articolo.

GPD Win Max 2 è per chi vuole un PC Windows tascabile ma con cui giocare

Niente form factor in stile console portatile, quindi: aprendo la scocca di GPD Win Max 2 si trova uno schermo LCD da 10,1″ Quad HD+ (2560 x 1600 pixel). È un pannello multi-touch a 10 punti e ha persino il supporto ai pennini attivi (come la Surface Pen) con 4.096 livelli di pressione, potendo così essere utilizzato come un tablet per appunti e disegni. Le cornici sono estremamente ridotte, ottenendo così dimensioni di 228 x 167 mm, con la webcam che è comunque presente ed è incastonata nella cerniera centrale.

Nella parte inferiore troviamo la tastiera QWERTY, completa di tasti numerici e funzione, adesso più grande grazie all'ottimizzazione delle dimensioni. E vista l'anima da gaming, subito sopra sono collocati due stick analogici HALL, croce direzionale e i tasti ABXY. Sul retro ci sono anche due tasti aggiuntivi configurabili da parte dell'utente. Inoltre, dentro alla macchina c'è anche un giroscopio a 6 assi, mentre lateralmente c'è il tasto d'accensione comprensivo di sensore d'impronte per Windows Hello.

GPD Win Max 2: ecco la configurazione tecnica

La configurazione hardware di GPD Win Max si divide in due varianti: la prima è basata su Intel Core i7-1280P, chip che ritroviamo solitamente sui PC ultra-mobile di fascia alta. Comprende una CPU a 14 core fino a 20 thread con frequenze di 1,8 GHz che in modalità turbo arriva fino a 4,8 GHz. La componente grafica è invece gestita dalla GPU Iris Xe fino a 1.450 MHz, per un TPD complessivo di 28W ma che può arrivare fino a 60W al netto dell'architettura ibrida di Intel che comprende core ad alta efficienza energetica.

La seconda si basa invece su AMD Ryzen 7 6800U con architettura Zen 3+, in questo caso con una CPU octa-core fino a 16 thread, le cui frequenze partono da 2,7 GHz per arrivare fino a 4,7 GHz in turbo. La scheda grafica è la AMD Radeon 600M con architettura RDNA2 fino a 2.200 MHz.

In entrambi i casi, le memorie RAM sono da 16/32 GB LPDDR5, che nel caso di Intel arrivano a 5200 MT/s mentre su AMD A 6400 MT/s. Ci sono due slot SSD (2280 e 2230), di cui uno occupato da 1/2 TB di PCIe Gen 3 M.2 2280, così come due slot SD (SD e microSD). La batteria che alimenta GPD Win Max 2 è da 57/65 Wh. Volendo, il secondo slot SSD può essere utilizzato per aggiungere un modem LTE.

Lateralmente troviamo 2 porte USB-4, di cui una con supporto eGPU per chi volesse dare un boost alle prestazioni con una scheda grafica esterna. Ci sono poi 3 porte USB 3.2 Gen 2 con velocità fino a 10 GB/s, mentre sul retro abbiamo 2 porte USB Type-C (una con USB-4 sul modello AMD), HDMI 2.1 e ingresso mini-jack, coadiuvato da 4 speaker.

Prezzo e disponibilità

Da oggi è online la campagna di crowdfunding di Indiegogo per GPD Win Max, disponibile al prezzo di 899$ per la versione da 16/128 GB, 999$ per la 16 GB/1TB, 1.199$ per la 32 GB/1 TB e 1.299$ per la 32 GB/2 TB. C'è anche una versione aggiornata con Intel 1260P, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD a 999$.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il