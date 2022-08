KugooKirin M3 alla riscossa: il monopattino top ad un prezzo mega!

I monopattini elettrici esistono davvero di ogni categoria, che possano essere più o meno costosi, in base alle specifiche. Ma se siete tra quelli che cercate una qualità maggiore, il monopattino elettrico KugooKirin M3 può essere una soluzione da valutare, soprattutto se potete risparmiare sfruttando l'offerta con codice sconto su Geekbuying, che ve lo spedisce dall'Europa.

Codice sconto KugooKirin M3: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Dalla struttura sinuosa ma sportiva, il monopattino KugooKirin è realizzato in materiali metallici che gli donano una certa importanza. Le ruote presenti hanno un diametro da 10″ e sono adatte ad ogni condizione urbana. La capacità massima di carico è di circa 120 kg, mentre per i freni troviamo un sistema elettronico e a tamburo (sul davanti).

Passando al lato elettrico, il motore che spinge il modello M3 ha una potenza di 500W, che abbinandosi alla batteria da 36V/13 Ah, permette di ottenere una buona autonomia fino a 40 km. Ma non finisce qui. Infatti, oltre a quanto visto, abbiamo anche due interessanti modalità di sblocco del mezzo, che quindi potete sostarlo in tutta sicurezza: il primo è tramite una combinazione che potete inserire dall'asta del manubrio, il secondo invece è tramite card NFC. Insomma, potente e sicuro!

Per poter acquistare il monopattino elettrico KugooKirin M3 ad un ottimo prezzo, come anticipato potete rifarvi all'offerta di Geekbuying, grazie ad un codice sconto dedicato, che vi dona anche la comoda spedizione dall'Europa. Trovate il Coupon nel box qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

