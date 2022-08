Samsung sta lavorando ad uno smartphone che può avvolgersi al polso?

Appena qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di un brevetto depositato da Samsung per uno smartphone con schermo trasparente che potrebbe essere utilizzato sia in modo tradizionale, per visualizzare notifiche e informazioni, sia come always-on display. In queste ore, è trapelato in rete un ulteriore brevetto per una tecnologia ancora più particolare: un display che può piegarsi fino ad avvolgere completamente il polso.

Samsung brevetta un display in grado di avvolgere il polso

Il brevetto mostra un display flessibile che può essere piegato come e quando si vuole, ed offrire così form factor differenti che possono adattarsi alle proprie necessità e gusti. In particolare, questa nuova tecnologia brevettata da Samsung può piegarsi quattro volte a 180°: un diagramma mostra che il pannello può essere piegato ad angolo retto, formando uno schermo curvo simile a una cascata. Un altro diagramma mostra che lo schermo può essere piegato di 180 gradi, offrendo un'area di visualizzazione semicircolare. Questo schermo è così versatile che potrebbe essere indossato al polso, come dimostra un diagramma, quasi come se fosse uno smartwatch. Smartwatch?

In realtà, ancora non è chiaro se il brevetto ha a che fare con uno smartphone o con uno smartwatch che offrirà anche funzionalità telefono. Uno smartwatch dalla struttura piuttosto simile – ma che non è stato accolto in modo molto positivo dalla critica – è stato il Nubia Watch, primo indossabile con display flessibile che avvolgeva quasi tutto il polso. Samsung potrebbe dunque riprendere questa idea, farla propria e migliorarla, fino ad offrirci qualcosa di incredibilmente unico.

Al momento, tuttavia, queste non sono altro che ipotesi e quello dello schermo flessibile ripiegabile in quattro parti non è altro che uno schema su carta. Non sappiamo, dunque, se questo progetto verrà mai concretizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il