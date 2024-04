Google RealFill è la nuova AI che potrebbe rivoluzionare la fotografia

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto come Google fatto del suo Magic Editor uno dei fiori all’occhiello della serie Pixel. Questa suite di funzioni con intelligenza artificiale, infatti, permette di modificare le fotografie scattate con gli smartphone di Big G come mai prima d’ora, con una semplicità che lo rende praticamente adatto a tutti. La prossima grande rivoluzione, tuttavia, potrebbe chiamarsi Google RealFill: un’AI in grado di combinare fino a 5 fotografie per creare uno scatto totalmente nuovo, ma estremamente verosimile.

L’AI RealFill unisce fino a 5 immagini per crearne una totalmente nuova

Crediti: AndroidAuthority

Google RealFill è un modello di inpainting generativo personalizzato utilizzando solo poche immagini di riferimento di una scena. Queste immagini non devono essere allineate con l’immagine di destinazione e possono essere scattate con punti di vista, condizioni di illuminazione, aperture della fotocamera o stili di immagine drasticamente diversi. Una volta personalizzato, RealFill è in grado di completare l’immagine target con contenuti visivamente accattivanti e fedeli alla scena originale.

Una volta che RealFill ottiene le immagini di riferimento (fino a cinque) e un’immagine target che cattura all’incirca la stessa scena (ma in una disposizione o aspetto diverso), l’AI mira a riempire le sezioni mancanti con contenuti di alta qualità che siano fedeli alla scena originale. Come per magia, quindi, si possono ottenere scatti completamente diversi utilizzando altri originali, come mostrato nelle foto in alto.

