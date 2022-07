Redmi 10 2022 ufficiale: un piccolo grande ritorno, ora disponibile su Amazon

Dopo il debutto del modello Note 8 2021, sembra che Xiaomi ci abbia preso gusto con le riedizioni: ecco quindi l'annuncio del “nuovo” Redmi 10 2022. Uso il virgolettato non a caso, perché siamo di fronte a quello che potremmo definire un rebrand del suo predecessore. Vediamo quindi quali sono le sue caratteristiche, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 18/07: dopo un periodo lontano dai riflettori, ecco che il piccolo della famiglia Redmi ritorna a far parlare di sé, questa volta su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi 10 2022 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul piccolo della serie

Design e display

L'estetica di Redmi 10 2022 rimane invariata dal modello precedente, pertanto con colorazioni Pebble White, Carbon Gray e Sea Blue. Le dimensioni ammontano a 161,95 x 75,53 x 8,92 mm con un peso di 181 g. Dietro le linee del modulo fotografico sono le stesse e anche davanti troviamo lo stesso schermo punch-hole di prima.

Si tratta di un pannello LCD DotDisplay da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3. Sul lato destro, poi, troviamo l'immancabile lettore d'impronte digitali.

Specifiche tecniche

Non cambia l'interno di Redmi 10 2022, mosso nuovamente dal MediaTek Helio G88 di scorsa generazione. È un SoC a 12 nm con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55), GPU Mali-G52 MC2, 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W (anche inversa a 9W). Il software è basato sulla MIUI 12.5 con Android 11.

La connettività comprende dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, NFC e Radio FM. Oltre all'ingresso mini-jack, c'è anche un sistema di speaker stereo per la fruizione multimediale. Rimane invariato anche il comparto fotografico, con una quad camera da 50 + 8 + 2 + 2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 comprensiva di grandangolare a 120°, macro e sensore di profondità, e una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Redmi 10 2022 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi 10 2022 ha debuttato ad un prezzo sotto i 200€, ma ora diventa ancora più conveniente: il dispositivo è acquistabile su Amazon in tutti i tagli di memoria, disponibile in sconto. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

E se volete saperne di più su Redmi 10 2022, allora date un'occhiata alla nostra recensione di Redmi 10, visto che praticamente si tratta di una riedizione dello stesso modello.

