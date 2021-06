Redmi Note 8 2021 ufficiale e arriva in Europa | Prezzo

Oggi c'è Redmi Note 10 a portare avanti la vendutissima serie siglata Xiaomi, ma sul mercato arriva ufficialmente anche Redmi Note 8 2021. Sì, avete letto bene: non Redmi Note 9 2021, bensì Note 8 2021. In passato abbiamo già sottolineato come la gestione dell'azienda di nomi e rebrand sia un po' confusionaria. Fra sub-brand e diverse aree geografiche, ad oggi Xiaomi ha immesso sul mercato 7 differenti modelli di Note 9, ma saliamo ad almeno 12 se consideriamo anche i rebrand. Se già ciò non bastasse, la serie Note 8 torna nuovamente in auge, ma non aspettatevi un modello veramente inedito.

Aggiornamento 18/06: Redmi Note 8 2021 approda anche in Europa con tanto di data di lancio e prezzo. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Redmi Note 8 2021 ufficiale: ecco quali sono le “novità”

Design e display

Il motivo per cui Redmi Note 8 2021 esiste è principalmente come tributo all'enorme successo riscosso dalla celebre serie di smartphone. Nel mondo sono state vendute più di 25 milioni di unità di Redmi Note 8, pertanto Xiaomi ha deciso di omaggiarlo rilanciandolo due anni dopo sotto una veste rinnovata (ma non troppo). Una strategia similare è avvenuta con Xiaomi Mi 10S (aka Mi 10 2021), al quale sono state apportate delle modifiche significative, fra cui fotocamera e chipset.

L'aspetto di Redmi Note 8 2021 è identico a quello del modello originale. Sul davanti troviamo nuovamente uno schermo Full HD+ da 6,3″ Dot Drop con notch a goccia ed una cornice che include la brandizzazione Redmi nel bordo inferiore. La tecnologia è sempre quella IPS con refresh rate a 60 Hz (e non i 120 Hz che si vociferavano), densità di 409 PPI e protezione Gorilla Glass 5.

Hardware e fotocamera

L'altra novità rappresentata da Redmi Note 8 2021 la ritroviamo nel comparto hardware. Sotto questo profilo, il “nuovo” smartphone somiglia a Redmi Note 9, facendo utilizzo di un SoC MediaTek Helio G85. Realizzato con processo a 12 nm, include una CPU octa-core Cortex-A75/A55 (2 x 2,0 GHz + 6 x 1,8 GHz), GPU Mali-G52, 4 GB di RAM LPDDr4X e 64/128 GB di memoria eMMC 5.1. Ad accompagnare il tutto c'è una batteria da 4.000 mAh con ricarica 18W e la MIUI 12.5 basata su Android 11.

Il comparto fotografico è rappresentato da una quad camera da 48+8+2+2 MP, comprensiva di grandangolare, sensore macro e per la profondità. Nel notch a goccia è contenuta una selfie camera da 13 MP.

Scheda tecnica

Display IPS Dot Drop da 6,3″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 409 PPI e protezione Gorilla Glass 5

dimensioni di 158,3 x 75,3 x 8,35 mm per 190 g

sensore d'impronte posteriore e riconoscimento facciale

SoC a 12 nm MediaTek Helio G85

CPU octa-core fino a 2,0 GHz

GPU Mali-G52 MP2

4 GB di RAM LPDDR4X

64/128 GB di ROM eMMC 5.1 con microSD (fino a 256 GB)

dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, ingresso mini-jack, sensore IR

quad camera da 48+8+2+2 f/1.79-2.2-2.4-2.4, grandangolo da 120°, macro e sensore per la profondità

selfie camera d 13 MP f/2.0

batteria da 4.000 mAh con ricarica 18W

sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5

Redmi Note 8 2021 – Prezzo e data d'uscita

Disponibile nelle tre colorazioni Neptune Blue, Moonlight White e Space Black, Redmi Note 8 2021 approda anche in Europa, precisamente sul sito ufficiale di Xiaomi Spagna, ad un prezzo di listino di 179.99€ dal 21 giugno 2021, con un ribasso a 159.99€ nelle prime 48 ore. Per quanto riguarda la commercializzazione anche in Italia, non vi è nulla di definito ma visto l'arrivo nel nostro continente, non è affatto escluso. Nel caso però lo voleste già da ora, sappiate che potete già acquistarlo.

