L’India diventa il primo mercato al mondo per vendite di smartwatch e smartband

Sempre più persone hanno uno smartwatch o una smartband al polso. Sarà che l'offerta è adesso più ampia che mai, con proposte per tutte le tasche e per tutti i gusti, ma il mercato globale degli smart wearable ha registrato un aumento delle spedizioni del 2% nel secondo trimestre dell'anno, secondo il più recente report Canalys.

Mercato degli indossabili in crescita, l'India possiede la quota più grande

Nel secondo trimestre dell'anno, il mercato globale degli indossabili ha registrato un aumento delle spedizioni del 2% rispetto al primo. Ora, rientrano in questa categoria tanto gli smartwatch quanto le smartband, che insieme hanno registrato oltre 41 milioni di unità spedite in tutto il mondo. Rispetto al trimestre precedente, tuttavia, le smartband hanno subito un calo delle vendite del 35.5%. Gli utenti hanno dimostrato di preferire gli smartwatch, probabilmente perché più completi e versatili, con un aumento delle vendite del 9.3%.

Apple padroneggia il mercato con le sue 8.4 milioni di Apple Watch spediti in tutto il mondo e una quota di mercato del 26.4%, seguito da Samsung (2.8 milioni di unità spedite) e Huawei (2.6 milioni). Ma chi ha registrato un vero e proprio boom delle vendite è stata Noise, con un aumento del 382% delle spedizioni in tutto il mondo. Il maggiore aumento si è registrato in India, tant'è che per questo secondo trimestre è diventato il mercato più grande al mondo per la vendita di smartwatch e smartband, detenendo una quota del 15%.

