La fotocamera di OPPO Find X5 Pro non brilla su DxOMark

Di camera phone nel 2022 ne abbiamo avuti diversi, fra cui OPPO Find X5 Pro, l'ultimo top di gamma della casa asiatica sottoposto a valutazione fotografica da parte di DxOMark. Come ogni anno, il team parigino sottopone ai suoi test gli esponenti più validi per ciò che concerne la fotocamera, per scoprire se la qualità sulla carta sia rispecchiata anche da quella sul campo. Ma nel caso di Find X5 Pro, il punteggio ottenuto potrebbero non risultare all'altezza delle aspettative come nel caso di Xiaomi 12S Ultra, se si considera che modelli precedenti come Find X3 Pro e soprattutto Find X2 Pro avevano ottenuto risultati migliori.

Secondo DxOMark, la fotocamera di OPPO Find X5 Pro non raggiunge l'eccellenza

Iniziamo con l'elencare il reparto hardware che compone la fotocamera di OPPO Find X5 Pro:

Primario 25 mm da 50 MP f/1.7, sensore da 1/1.56″ con pixel da 1.0 µm, autofocus Omni-PDAF, OIS a 3 assi sul sensore e 2 assi sulla lente

f/1.7, sensore da 1/1.56″ con pixel da 1.0 µm, autofocus Omni-PDAF, OIS a 3 assi sul sensore e 2 assi sulla lente Ultra-grandangolare 15 mm da 50 MP f/2.2 con FoV da 110°, sensore da 1/1.56″ con pixel da 1.0 µm, autofocus Omni-PDAF

da 50 MP f/2.2 con FoV da 110°, sensore da 1/1.56″ con pixel da 1.0 µm, autofocus Omni-PDAF Teleobiettivo 52 nn da 13 MP f/2.4 con zoom ottico 2X, autofocus PDAF

Il punteggio ottenuto di 130 fa sì che OPPO Find X5 Pro non riesca ad entrare nella classifica dei migliori 10 secondo DxOMark, ottenendo 1 punto in meno persino rispetto a Find X3 Pro. Il modello di ultima generazione riesce a fare meglio in termini di resa cromatica e gamma dinamica, ma fa peggio quando si parla di messa a fuoco automatica e quantità di rumore digitale. Inoltre, rispetto ai migliori camera phone in commercio, quello di OPPO risulta inferiore in termini di velocità di scatto, affidabilità della modalità HDR e per l'assenza di un teleobiettivo per le lunghe distanze, avendo soltanto una lente 2x.

Modalità Ritratto Grandangolare Teleobiettivo

Per quanto riguarda i video, OPPO Find X5 Pro cattura clip con buoni valori di esposizione e colori, anche con poca luce e con una stabilizzazione efficace. Tuttavia, si nota una tendenza a sottoesporre quando ci si trova in situazione ad alto contrasto, per esempio in controluce.

Ecco, quindi, come appare la classifica top 10 di DxOMark:

146 – Honor Magic 4 Ultimate 144 – Huawei P50 Pro 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 138 – Xiaomi 12S Ultra 137 – Apple iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 136 – Huawei Mate 40 Pro 135 – Google Pixel 6 Pro, vivo X70 Pro+ 133 – ASUS Smartphone for Snapdragon, Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Google Pixel 6, Huawei P40 Pro

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il