Il top di gamma LeEco non è finito nel dimenticatoio: nuovi dettagli da LeTV

Il ritorno di LeEco è avvenuto sotto l'egida di LeTV ed è stato un ritorno in grande stile: non abbiamo assistito al lancio di un top di gamma, ma ci sono stati vari telefoni basilari, smartwatch, accessori e prodotti smart home. Ma che fine ha fatto il misterioso top di gamma del brand cinese? Si farà oppure resterà una semplice utopia?

LeTV (ex LeEco) anticipa alcune specifiche del suo top di gamma

Le domande sopra sono retoriche, ovviamente. Nel corso di un evento stampa tenutosi nelle scorse ore in Cina, LeTV (l'ex LeEco, per intenderci) ha confermato il lancio di un dispositivo top di gamma svelandone anche alcune specifiche.

Ricordiamo che l'uscita di questo terminale era stata anticipata già durante l'evento del ritorno del marchio nel campo degli smartphone, con un'immagine che lasciava poco spazio ai dubbi.

E infatti ecco che parte del look del dispositivo è stato riconfermato. Si tratterà di uno smartphone premium dotato di un display con risoluzione 2K e bordi curvi; entrambe queste caratteristiche sono proprie di terminali di fascia alta, quindi la curiosità è alle stelle.

Non finisce qui perché LeTV anticipa anche altri dettagli: il dispositivo sarà mosso da un chipset MediaTek non specificato (ma di fascia medio-alta), avrà una back cover in simil pelle e farà affidamento su una fotocamera con sensore principale da 64 MP. Inoltre – un aspetto sicuramente importante – avremo una batteria capiente, da 5.000 mAh.

Purtroppo le tempistiche sono ancora incerte e non sappiamo nemmeno il nome del dispositivo. Probabilmente, vista la mole di informazioni ufficiali, il flagship di LeTV/LeEco potrebbe debuttare entro fine anno, ma – come al solito in questi casi – l'ultima parola spetta alla compagnia cinese.

