Huawei Mate 50: via ai test pubblici della comunicazione satellitare, come funziona

A partire da oggi, Huawei dà il via ai test pubblici della sua tecnologia di comunicazione satellitare. Quello adottato dal colosso cinese sulla sua nuova famiglia di flagship è un modello unilaterale, che permette di inviare messaggi di testo tramite connessione diretta ai satelliti Beidou, includendo anche le coordinate precise della propria posizione geografica.

Si tratta di una vera e propria funzione salva-vita, che viene in nostro soccorso nelle situazioni di emergenza, quando non si ha campo ma occorre comunicare con i servizi SOS o informare i parenti. (Qui, abbiamo riassunto davvero al minimo. Ma se volete sapere come funziona la comunicazione satellitare di Huawei nel dettaglio, potete dare un'occhiata a questo articolo).

Come partecipare e come funziona la comunicazione satellitare di Huawei Mate 50

Tornando ai test, questi sono al momento attivi nella sola Cina. Qui, gli utenti in possesso di uno smartphone della serie Mate 50 possono richiedere l'iscrizione al programma dall'app “My Huawei“, facendo clic sulla voce Beidou Public Test. Per inviare un messaggio satellitare, si dovrà dapprima accedere all'apposita app di messaggistica e poi selezionare il numero del servizio di messaggistica satellitare.

A questo punto, basterà selezionare “Nuovo messaggio“, scegliere un contatto e digitare il testo da inviare, spuntando anche la casella per l'invio delle coordinate geografiche. Infine, occorrerà premere sulla voce “Invia” ed il gioco è fatto.

Per chi se lo stesse chiedendo, sì. Huawei Mate 50 arriverà in Europa, nonostante non sia chiaro ancora quando. Voci di corridoio parlano del 26 settembre per il debutto della serie nel mercato tedesco, ma ancora nulla di ufficiale.

Intanto, se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli della nuova famiglia di smartphone firmata Huawei, vi consigliamo la lettura del nostro approfondimento dedicato.

