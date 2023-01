Samsung Galaxy S23: la fotocamera scatterà meglio su Instagram, TikTok e Snapchat

Si avvicina la presentazione della serie Samsung Galaxy S23 e come prevedibile si intensifica il flusso di notizie attorno ai nuovi top di gamma della casa coreana, anche e soprattutto sulla fotocamera. Da quando gli smartphone hanno preso il posto delle fotocamere per molti nel mondo, è sempre più importante che la qualità fotografica sia all'altezza di ogni circostanza. Ma se una volta l'importante era l'ottimizzazione si concentrasse sull'app della fotocamera, adesso entrano in gioco anche realtà come Instagram, TikTok e Snapchat, piattaforme dove miliardi di persone postano giornalmente foto e video.

Riparte la collaborazione con Instagram, TikTok e Snapchat per la serie Samsung Galaxy S23

Un problema che affligge praticamente ogni smartphone Android al mondo è la scarsa ottimizzazione della fotocamera con le app di terze parti. Basta confrontare una foto o un video realizzati con l'app fotocamera e con un'app come Instagram per accorgersi che molto spesso la qualità non è paragonabile; per non parlare della mancanza di supporto alle lenti aggiuntive, che siano ultra-grandangolari o teleobiettivi zoom. Per compensare questa problematica, alcuni si ricorderanno che nel 2019 Samsung annunciò la collaborazione con Instagram per far sì che foto e Storie avessero una qualità superiore; partnership che negli anni successivi si è estesa anche a Snapchat, seppur molti utenti Samsung continuino a lamentare una qualità non ancora all'altezza di iPhone, che a oggi mantiene lo scettro del più ottimizzato con app come Instagram e così via.

⭕️New collaboration between Samsung,TikTok,Snapchat,Instagram



Now when you shoot with camera inside any of them

The quality did not decrease when it was downloaded🤩



Samsung paid attention to this due to the large number of people using these application.Thanks @technizoconcept pic.twitter.com/t6z3xOIctE — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 3, 2023

Ma ecco che il tweet dell'insider Ahmed Qwaider potrebbe risollevare le speranze dei più delusi, perché con il lancio della serie Samsung Galaxy S23 la compagnia dovrebbe non soltanto rinnovare la partnership con Instagram e Snapchat ma anche aggiungere quella con il sempre più utilizzato TikTok. In questo modo, i possessori dei nuovi flagship dovrebbero essere in grado di realizzare foto e video tramite le relative app social con una qualità maggiore. La speranza sarebbe che tale partnership venga eventualmente estesa anche ad altri modelli, anche se non è da escludere che Samsung possa renderla un'esclusiva per i suoi nuovi S23 e al massimo di altri top di gamma selezionati.

[su_google[