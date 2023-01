Kohler Numi 2.0 è il WC smart con Alexa, luci LED ed un prezzo astronomico

Il CES 2023 è quasi giunto: mancano solo una manciata di giorni all'inizio del primo evento tech dell'anno. Dal 5 all'8 gennaio i principali brand mostreranno le ultime novità e tra questi è spuntato un dispositivo annunciato più di tre anni fa, proprio nel corso del CES 2019. Si tratta di Kohler Numi 2.0, il WC smart extra lusso con funzionalità top ed un prezzo da capogiro. Siete disposti a spendere più di 11.000$ per un bagno? Se la risposta è affermativa, allora avete trovate il WC dei vostri sogni!

Kohler Numi 2.0: caratteristiche e prezzo del WC smart super lusso

Kohler è un'azienda statunitense storica (creata nel 1873), specializzata in idraulica sanitaria ed accessori per la cucina. Nel suo portfolio sono presenti tantissimi prodotti di lusso e il nuovo WC smart rappresenta l'apice della sua categoria. Il dispositivo sarà lanciato al CES 2023 insieme ad altri due modelli, ma ovviamente è lui la star del trittico. Finalmente disponibile dopo un'attesa lunghissima, Kohler Numi 2.0 promette un'esperienza rilassante e personalizzata.

Il WC smart super lusso offre una seduta riscaldata, si sterilizza con la luce UV integrata e presenta anche un bidet con lavaggio anteriore e posteriore. È possibile controllare temperatura e pressione dell'acqua e ovviamente non manca una pratica funzione deodorante per profumare il tutto. I controlli possono essere gestiti sia tramite un telecomando, che attraverso l'app Kohler Konnect direttamente da smartphone.

Il coperchio è completamente automatizzato (si apre e si chiude automaticamente), è presente uno sciacquone d'emergenza e, per rendere il tutto ancora più frizzante, ci sono anche i comandi vocali tramite Alexa. Insomma, il WC smart definitivo!

C'è solo un piccolo intoppo, specialmente per gli utenti più attenti al portafogli. Kohler Numi 2.0 è disponibile al prezzo di 11.500$, circa 10.880€ al cambio attuale. Una cifra non proprio accessibile, che rendere il WC smart tech extra lusso un prodotto per pochi.

Per chi punta a soluzioni dal prezzo più umano ci sono prodotti a marchio Xiaomi YouPin o BlitzWolf anche se nel momento in cui scriviamo si tratta di modelli esauriti. Teniamo le dita incrociate e speriamo che arrivino altri WC smart accessibili.

