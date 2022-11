Il WC diventa smart con BlitzWolf: risparmia più di 50€ con questo Coupon!

Sognate una casa smart completa di tutto punto, magari… anche per quanto riguarda il bagno? Allora la tavoletta WC smart di BlitzWolf, BW-ST01, non può mancare di certo al vostro arredamento, specialmente se in promozione con un codice sconto dedicato e la spedizione dall'Europa. Da avere assolutamente!

BlitzWolf BW-ST01 torna in offerta su Banggood: minimo storico con questo codice sconto!

Il funzionamento del dispositivo è semplicissimo: si tratta di una tavoletta WC smart (non si collega allo smartphone, ma è dotata di varie funzioni intelligenti) che trasformerà i vostri momenti privati in un'esperienza di relax e comfort. Infatti, BlitzWolf BW-ST01 è dotato di un sistema di riscaldamento, per una seduta senza stress, ma anche anche di un getto d'acqua per la pulizia.

Ovviamente è possibile sia modificare la temperatura della seduta che quella dell'acqua. Inoltre si tratta di una soluzione auto-pulente, grazie alla sterilizzazione UV integrata. Ciliegina sulla torta, la funzione di luce notturna vi permette di individuare il vostro WC al buio, senza la necessità di “accecarvi” durante le spedizioni notturne.

La tavoletta WC smart BlitzWolf BW-ST01 torna in offerta su Banggood: grazie al nuovo codice sconto scende al miglior prezzo di sempre, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. Non dimenticate di utilizzare anche il COUPON -10$ (da riscattare qui)!

