Pronti per l’inverno con i generatori BLUETTI: le migliori soluzioni in sconto per il Black Friday

BLUETTI lancerà due dei nuovi generatori e offrirà sconti su una serie di prodotti in occasione del Black Friday. Il tutto, per dare agli utenti la possibilità di vivere un inverno più sereno, nonostante la profonda crisi energetica e l'instabilità del mercato. Scopriamo insieme quali sono le offerte da non perdere.

Tutte le offerte BLUETTI per il Black Friday

BLUETTI ha suddiviso le offerte del Black Friday in due turni. Il primo è già in corso e vede diversi generatori in promozione.

I nuovi EP600 e AC500 saranno in vendita rispettivamente a partire dal 10 e il 18 novembre. Sono modulari al 100% e possono espandere le loro capacità: EP600 con B500 fino a 79kWh, AC500 con B300S fino a 18kWh. Il primo avrà un prezzo anticipato di 8.999€, mentre l'AC500 a 5.699€.

C'è poi l'EB3A, un generatore compatto e potente da 600W che può alimentare 9 dispositivi contemporaneamente. Grazie alla doppia carica 430W AC + Solar, la batteria da 268Wh può essere ricaricata in meno di due ore. Una fonte di energia mobile perfetta per le emergenze e le attività all'aperto. Potete acquistare BLUETTI EB3A ad un prezzo scontato di 100€.

Altri prodotti in offerta sono l'EP500 e l'EP500Pro, generatori solari all-in-one con una capacità di 5.100Wh. Possono erogare rispettivamente 2.000W e 3.000W di potenza per alimentare frigoriferi, forni e TV. I loro gruppi di continuità sono progettati per prevenire la perdita di dati e gli inconvenienti della vita in caso di interruzione di corrente. BLUETTI sta applicando uno sconto di 400€ su entrambi i generatori, che scendono così al prezzo rispettivamente di 4.599€ e 5.299€.

Se cercate, invece, dei dispositivi tutto fare, AC200P e AC200MAX potrebbero essere la soluzione ideale. Parliamo di due generatori con una potenza di oltre 2.000 W e 16 prese, che possono dunque sia fornire alimentazione alla vostra casa che energia solare infinita alla vostra vita in campeggio. Mentre AC200MAX può supportare una ricarica doppia AC+ Solar da 1.400W, AC200P si ferma a 1.100W. In occasioni del Black Friday, AC200MAX potrà essere acquistato al prezzo scontato di 1.999€, mentre AC200P a 1.699€.

Il secondo turno di offerte avrà inizio il prossimo 18 Novembre e durerà fino la fine del mese. Questo vede la messa in sconto di AC300, un generatore modulare dotato di un inverter da 3.000 W con 16 prese. Se collegato a quattro batterie B300 da 3.072Wh, arriva ad offrire una capacità di 12.288Wh. Il bundle (generatore e batterie insieme) verrà proposto in offerta a 3.599€.

Passando ai pannelli solari, BLUETTI propone in sconto i modelli PV120, PV200, PV350, tutti realizzati con celle monocristalline con un'efficienza del 23,4% e compatibili con la maggior parte dei generatori solari. Ci sarà poi l'EB70, un generatore in grado di alimentare quasi tutti gli apparecchi di media potenza e i dispositivi mobili. Questo supporta la ricarica pass-through su entrambe le porte DC e AC, per cui è possibile caricare la batteria da 716Wh tramite pannelli solari mentre si alimentano tutti gli altri dispositivi. EB70 con PV200 sarà in vendita a 1.099€.

Infine, le batterie B230 da 2.048Wh e B300 da 3.072Wh, che possono mantenere l'80% della capacità originale dopo 3.500 cicli di vita. Queste, non solo aumentano la capacità dei generatori, ma erogano anche corrente continua tramite tre uscite. B230 e B300 saranno in vendita rispettivamente al costo di 1.399€ e 2.299€.

