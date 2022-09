BLUETTI lancia il potente generatore solare EB3A

Uno dei brand più esperti in termini di fornitura elettrica è senza dubbio BLUETTI e i suoi generatori sono sicuramente un punto di riferimento. Come lo può diventare il nuovo generatore solare BLUETTI EB3A, con funzionalità di alto livello ad un prezzo molto competitivo.

BLUETTI EB3A: tutti i punti di forza del nuovo generatore solare

Il nuovo modello dell'azienda si presenta compatto e perfetto per essere utilizzato fuori casa, specie in periodo di campeggio o comunque per lavori in esterna. Il primo punto di forza è sicuramente la potenza di ricarica, che permette di ottenere l'80% della capacità totale in circa 30 minuti, combinando la carica cablata e solare.

Ma la stessa batteria è molto capiente, visto che abbiamo un modulo a celle di litio ferro fosfato, abbreviato in LiFePO4 da 268 Wh, che garantisce oltre 2.500 cicli di carica, andando a migliorare le prestazioni e creare un minor impatto ambientale. In più, grazie all'inverter intelligente, è possibile donare una ricarica intelligente fino ad un picco di tensione di 1200W totali, rendendo i tempi di inattività minori ed un utilizzo più rapido.

Le porte disponibili sono: 1 presa AC da 600W, 1 porta USB-C PD (Power Delivery) da 100W, 2 porte USB-A 15W, 2 connettori DC5521, una presa accendisigari da 12V/10A ed anche una postazione per la ricarica wireless. Come accennato sopra inoltre, è possibile alimentare BLUETTI EB3A tramite pannelli solari e i modelli BLUETTI PV120 e PV200 permettono di raggiungere una potenza fino a 200W. Infine, potete gestire in maniera totalmente smart il generatore tramite la comodissima applicazione dedicata. Se ne volete sapere di più sul mondo BLUETTI e dell'EB3A, sopra trovate il nostro video realizzato a IFA 2022.

Prezzo e disponibilità

Dove acquistare dunque il generatore solare BLUETTI EB3A? Lo store ufficiale è sicuramente quello più consigliato, visto che fino al 30 settembre 2022 potete acquistare il solo dispositivo ad un prezzo di 299€ (invece che 399€) grazie ad un codice sconto dedicato. In più, il Coupon è possibile applicarlo anche sui bundle con pannelli solari PV120 e PV200. Trovate il link nel box qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

