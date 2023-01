Su Huawei Store partono i saldi di Capodanno: tante occasioni esclusive e bundle imperdibili

Il nuovo anno è arrivato e quale modo migliore di augurarsi il meglio… se non con una sfilza di offerte dedicate al meglio della tecnologia targata Huawei? Lo store ufficiale ha dato il via ai saldi di Capodanno, con tante occasioni per risparmiare su smartphone, notebook, monitor, indossabili e prodotti audio!

Huawei Store, al via i saldi di Capodanno: il meglio dell'ecosistema del brand a prezzo scontato

Dopo le offere di Natale, arriva un'altra grande occasione per mettere le mani sul meglio dell'ecosistema Huawei con un risparmio super. I Saldi di Capodanno riguardano anche il mondo tech ormai: smartphone, smartwatch, auricolari true wireless e prodotti smart office. C'è solo l'imbarazzo della scelta su Huawei Store!

Tra gli sconti del momento è impossibile non guardare all'ultimo top di gamma del brand cinese. Huawei Mate 50 Pro viene proposto a 1.199€ e con soli 1.99€ in più è possibile aggiungere un prodotto a scelta tra le FreeBuds Pro 2 e le FreeBuds Lipstick.

Per chi cerca una nuovo portatile e punta ad un terminale premium in grado di offrire la massima potenza, Huawei MateBook 16s con processore Intel Core i9 è sicuramente la scelta giusta (a 1.699€, con zaino porta-pc Stylish Backpack aggiungendo 1.99€). Per completare la vostra postazione è in sconto anche il monitor MateView GT 34 Standard Edition mentre gli utenti in cerca di un tablet fluido e performante possono puntare su MatePad 11 (128 GB), sempre una garanzia grazie ad HarmonyOS 2.

I più sportivi ed attenti alla salute – ma anche gli amanti degli accessori smart – troveranno di certo il giusto partner per l'allenamento. Huawei Watch GT 3 Pro scende a 319€ mentre Watch Fit 2 con cinturino in maglia milanese, stiloso e completo, viene proposto con uno sconto del 20%.

Inoltre, per entrambi i dispositivi c'è la possibilità di ottenere anche la bilancia Huawei Scale 3 aggiungendo 1.99€.

Volete conoscere tutte le offerte di Huawei Store per i Saldi di Capodanno? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa tramite il link qui sotto: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock. Vi ricordiamo che l'iniziativa terminerà il 9 gennaio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il