Ecco l’app gratuita che trasforma il foro dello smartphone in un utilissimo pulsante

Esiste un'app che può trasformare il foro per la selfie-cam in un pratico pulsante per effettuare uno screenshot, accedere a l'ultima applicazione aperta, chiamare un contatto o qualsiasi altra cosa desideriate. Il suo nome è NotiGuy, è gratuita e può esserci utile in vario modo!

NotiGuy trasforma il punch hole in un pulsante magico

Si tratta di un'app molto originale, in grado di trasformare quel forellino in qualcosa di ancora più utile. No, non si tratta dell'ennesima applicazione che cerca di introdurre l'Isola Dinamica di Apple sullo smartphone Android, replicandone il funzionamento in modi più o meno vaghi e non sempre ottenendo il successo sperato. Certo, NotiGuy fa anche quello, ma il punto di forza di questa app è un altro.

Con NotiGuy, infatti, potete trasformare il punch hole dello smartphone in un pratico pulsante la cui funzione cambia a seconda dell'azione che deciderete di assegnargli. In altre parole, l'app crea una sorta di campo tattile attorno al forellino. Quando viene rilevato il tocco in quella particolare area, l'app esegue poi la funzione assegnata. Ad esempio, è possibile trasformare il punch hole dello smartphone in un pulsante per effettuare uno screenshot della schermata, oppure per accedere in modo rapido alla fotocamera.

Ad ogni modo, se dovesse risultare scomodo attivare il campo tattile nell'area della fotocamera interna, NotiGuy offre la possibilità di spostare l'area di interazione in un qualsiasi punto dello smartphone, così potete avere un pulsante pronto all'uso in ogni momento della giornata.

Se volete mettere alla prova la funzione di Isola Dinamica dell'app, uno dei vantaggi che NotiGuy offre risiede nelle numerose opportunità di personalizzazione offerte, che vi permettono di godere di un'esperienza ad-hoc e sicuramente più piacevole, dal momento in cui il look dell'Isola Dinamica lo sceglierete voi. Se siete interessati, a seguite trovate il link per scaricare l'app in modo sicuro da Google Play Store.

NotiGuy | Download per Android

