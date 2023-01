Brutte notizie, sostituire la batteria dei dispositivi Apple costerà di più: è ufficiale

Apple questa mattina ha diramato un annuncio che non farà felici gli utenti di iPhone, iPad e Mac che potrebbero aver bisogno in futuro di assistenza per la batteria dei loro dispositivi. A partire dal mese di marzo 2023, gli interventi di sostituzione e riparazione delle batterie arriveranno a costare fino a 40€ in più.

Dal 1° marzo, come accennato in precedenza, Apple aumenterà i prezzi per l'assistenza dei prodotti fuori garanzia che avranno bisogno di una riparazione o una sostituzione della batteria. L'attuale tariffa rimarrà in vigore fino alla fine del mese di febbraio.

Gli aumenti partiranno da un minimo di 24€ in più per tutti i modelli di iPhone meno recenti, per arrivare poi alla cifra di 60€ in più per le batterie dedicate ai MacBook e MacBook Pro. Questa che trovate qui sotto è la lista ufficiale di tutti gli aumenti di prezzo in Italia:

Aumento di 24€ per tutti i modelli di iPhone precedenti a iPhone 14

per tutti i modelli di precedenti a iPhone 14 Aumento di 40€ per i modelli iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 11 pollici (3a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 9,7 pollici, iPad mini (6a generazione e modelli precedenti) e iPad Air (5a generazione e modelli precedenti).

per i modelli da 12,9 pollici (5a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 11 pollici (3a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 9,7 pollici, (6a generazione e modelli precedenti) e (5a generazione e modelli precedenti). Aumento di 36€ per tutti i modelli di MacBook Air

per tutti i modelli di Aumento di 60€ per tutti i modelli di MacBook e MacBook Pro

Se avete una batteria difettosa oppure che ha perso prestazioni, vi consigliamo quindi di effettuare la sostituzione in assistenza prima della fatidica data dell'entrata in vigore degli aumenti.

