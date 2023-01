Razer x Pokémon: le TWS dedicate a Pikachu scendono a 27€!

Dopo le simpaticissime Edifier LolliPods Pikachu Edition, il topo elettrico più amato è protagonista di un altro paio di cuffie true wireless in versione speciale. Si tratta delle TWS Razer x Pokémon, una soluzione che i Pokéfan più appassionati di certo apprezzeranno sia per via della particolare custodia di ricarica che per il prezzo super conveniente!

Le TWS di Razer x Pokémon costano pochissimo grazie a questa offerta lampo su AliExpress

Per quanto riguarda il design, le TWS di Razer x Pokémon sono caratterizzate da una sgargiante colorazione gialla, con un logo raffigurante Pikachu su ogni auricolare. La vera sorpresa è proprio la cover di ricarica: una vera e propria Pokéball riprodotta in maniera fedele (fatta eccezione per il laccio).

Gli auricolari sono dotati di driver da 13 mm ed hanno un'autonomia fino a 3 ore (che sale fino a 15 ore, utilizzando la custodia di ricarica). Non mancano i controlli touch, la modalità a bassa latenza a 60 ms ed il Bluetooth 5.0.

Gli auricolari true wireless Razer x Pokémon sono disponibili in offerta lampo su AliExpress ad un prezzo decisamente goloso: solo 27€, con tanto di spedizione gratis.

