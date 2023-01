Realme Pad Slim: un “nuovo” tablet è pronto al debutto

Di tutte le aziende cinesi, Realme si sta dimostrando una delle più attive e prolifiche nel settore dei tablet, come dimostra il debutto del prossimo Realme Pad Slim. Manca ancora l'ufficialità, ma i media asiatici ne danno per certa la presentazione nei prossimi giorni, con tanto di prime immagini e specifiche tecniche. Ecco quindi quali saranno le novità in arrivo per la serie Pad, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Realme Pad Slim in arrivo: tutto quello che sappiamo sul nuovo tablet

Design e display

Sulla base delle immagini finora trapelate, Realme Pad Slim è sostanzialmente identico al modello base della famiglia di tablet Realme. Dietro c'è una scocca in alluminio contraddistinta da una linea che incontra il modulo fotografico e sarebbe disponibile in due colorazioni: Grey e Gold. Davanti vedremmo mantenuto lo stesso schermo, ovvero un pannello LCD da 10,4″ WUXGA+ (2.000 x 1.200 pixel) in 5:3 con densità di 224 PPI e refresh rate a 60 Hz. Dato il soprannome “Slim“, possiamo immaginare che la scocca possa risultare più sottile dei 6,9 mm del modello base, ma non è ancora dato saperlo.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Realme Pad Slim si posizionerebbe nella fascia economica, basandosi nuovamente sul MediaTek Helio G80 di passata generazione, essendo un SoC a 12 nm con CPU octa-core a 2,0 GHz, GPU Mali-G52 MC2 e memorie da 6/128 GB. Il comparto hardware sarebbe poi alimentato da una batteria invariata da 7.100 mAh dotata di ricarica rapida a 18W e non mancherebbero supporto Wi-Fi+4G, quattro speaker con supporto Dolby Atmos e due fotocamere da 8 MP davanti e dietro.

Prezzo e data d'uscita

Stando a quanto trapelato, il lancio di Realme Pad Slim dovrebbe avvenire il 9 gennaio assieme alla serie Realme 10, perlomeno in India, a un prezzo di 20.999 INR, pari a circa 240€. Resta da vedere se e quando arriverà in Europa e a quale prezzo.

