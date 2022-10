Pikachu è il protagonista delle TWS Edifier LolliPods: un sogno per i Pokéfan!

Manca meno di un mese all'uscita di Scarlatto e Violetto e tra leak ed anteprime (finalmente), l'attesa comincia a farsi sempre più snervante. Nel frattempo stiamo sfogando la nostra fame rispolverando Spada/Scudo ed i recenti remake, ma senza troppo successo. E quindi abbiamo deciso di darci ad i gadget e tra i più simpatici abbiamo scovato le bellissime cuffie TWS Edifier LolliPods Pikachu Edition!

Edifier LolliPods Pikachu Edition: gli auricolari true wireless scendono di prezzo con questo codice sconto

Gli auricolari sono realizzati da Edifier e sono una versione speciale del modello LolliPods, dedicata alla celebre mascotte di Pokémon (non ce ne voglia Eevee). La Pikachu Edition si distingue per la sua sgargiante colorazione gialla, con il topino in bella vista sulla parte frontale. Ogni auricolare presenta un piccolo simbolo raffigurante una saetta ed offre un'indossabilità semi in-ear.

Il resto delle caratteristiche comprende la resistenza agli schizzi IPX4, driver da 13 mm, Bluetooth 5.0, riduzione del rumore in chiamata CVC 8.0, un chipset Qualcomm QCC3020 e fino a 6 ore di riproduzione musicale.

Gli auricolari true wireless Edifier LolliPods Pikachu Edition sono disponibili in offerta con codice sconto su GizTop: ovviamente parliamo di un prodotto esclusivo, personalizzato con la celebre mascotte di Pokémon e dedicato ad agli appassionati più sfegatati.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram GizDeals!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il