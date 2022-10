Xiaomi lancia Mijia Vacuum Cleaner 2 con filo: aspirazione da 16kPa e prezzo contenuto

Xiaomi ha presentato oggi la nuova aspirapolvere Mijia Vacuum Cleaner 2: un upgrade del modello arrivato nel 2020. Questa nuova versione del dispositivo per la pulizia della casa mantiene il prezzo invariato, aggiungendo però nuove funzioni.

Aspirapolvere Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 2: stesso prezzo ma più funzioni

Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 2 è dotata di un motore ad alte prestazioni da 600W in grado di generare un'aspirazione a ciclone da 16kPa. L'aspirapolvere, inoltre, offre un sistema di filtraggio a 5 strati, in modo da separare istantaneamente aria e polvere.

Anche il design riceve un miglioramento, con una nuova forma a pistola che sostituisce la barra orizzontale ad arco che caratterizzava il precedente modello. In questo modo viene ridotto il peso sulla mano durante l'utilizzo dello strumento.

L'aspirapolvere, inoltre, sfrutta una spazzola per pavimenti da 4cm, in grado di muoversi facilmente anche sotto i mobili per rimuovere lo sporco più ostinato, senza dover necessariamente spostare l'arredamento.

Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 2 è disponibile in Cina ad un prezzo di 199 yuan (circa 30€).

