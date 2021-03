Dopo il modello Mijia K10, la compagnia di Lei Jun torna con un nuovo aspirapolvere low budget, una soluzione leggera, economica ed accessibile, ma che non rinuncia alla potenza: ecco tutto quello che c'è da sapere su Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner MJXCQ01DY, modello con filo, dallo stile sobrio ed un prezzo accessibile grazie al codice sconto dedicato (con spedizione EU).

Aggiornamento 08/03: torniamo a parlare del modello MJXCQ01DY grazie al codice sconto dedicato. Trovate l'offerta direttamente a fine articolo mentre se volete saperne di più sull'aspirapolvere low budget di Xiaomi, date un'occhiata qui sotto per tutte le caratteristiche.

Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner MJXCQ01DY: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo aspirapolvere low cost

Design e caratteristiche

L'aspirapolvere Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner MJXCQ01DY arriva – come anticipato anche in apertura – con un look minimale e sobrio, senza troppi fronzoli. Si tratta di un modello dotato di cavo, con un corpo da 240 x 152 x 1.085 mm ed un peso di appena 2.1 Kg. Il fatto che non sia una soluzione wireless potrebbe far storcere il naso, ma visti prezzo e potenza risulta un limite facilmente perdonabile.

Potenza ed altri dettagli

Dotato di accessori per tappeti e divani, equipaggiato con un sistema a doppio filtro (tra cui uno HEPA), l'aspirapolvere low cost Xiaomi Mijia monta un motore da 600W, con una potenza di aspirazione di 16 kPa e due velocità. Il livello di rumore si assesta sui 79 dB ed è presente un contenitore per la polvere da 0.6 L. Inoltre i filtri presenti a bordo sono facilmente removibili e lavabili.

Codice sconto Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner MJXCQ01DY: prezzo, disponibilità e offerte

Il prezzo dell'aspirapolvere low cost di Xiaomi è decisamente super allettante in Cina: solo 25.5€ al cambio attuale (ossia 199 yuan). Ovviamente non aspettatevi una cifra di questo tipo anche per noi occidentali: nel nostro caso l'aspirapolvere con filo Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner MJXCQ01DY è disponibile a 58.7€ con codice sconto e spedizione gratis direttamente dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

