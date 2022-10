Recensione Yaber V8 Pro: un eccellente proiettore economico

Prima di andare al sodo, una premessa: sua su Telegram che su Instagram, ho ricevuto non pochi messaggi in cui mi si chiedeva un consiglio per l'acquisto di un proiettore economico, magari tramite Amazon. E questo perché sì, è vero che questo particolare mercato sta attirando a sé molti più utenti del previsto, ma soprattutto perché ormai la scelta è così vasta che per chiunque non sia esperto del settore è diventato quasi impossibile poter scegliere il miglior proiettore economico per le proprie esigenze.

I brand sono tanti, i modelli sono ancora di più e, si sa, in questi casi riuscire a fare il giusto acquisto inizia a diventare piuttosto complesso. Ma se c'è un brand che in questi ultimi anni si è saputo contraddistinguere in questo calderone di prodotti è Yaber che, con il suo ultimo modello, ha confermato l'ottimo rapporto qualità prezzo dei suoi prodotti.

Yaber V8 Pro è un proiettore economico che offre più funzionalità e una migliore qualità dell'immagine non solo rispetto a molti altri modelli competitor, ma soprattutto rispetto al suo prezzo di vendita: costa 275 euro ma su Amazon attualmente è possibile acquistarlo con uno sconto molto interessante, che ne fa scendere il prezzo a circa 234 euro. Non male.

Recensione Yaber V8 Pro: proiettore dal prezzo economico e dalla buona qualità dell'immagine

Design e materiali

Grande 19.3 x 24.5 x 9.5 cm lo Yaber V8 Pro è uno di quei proiettori che è possibile definire compatti ma non portatili. Le sue dimensioni ne permettono il trasporto in maniera piuttosto semplice, anche grazie ad una borsa che esce in confezione assieme al cavo di alimentazione, al telecomando e una manciata di cavi necessari per la connessione ai dispositivi esterni. La struttura è totalmente realizzata in plastica e segue delle forme molto piacevoli, in cui il bianco ed il nero sono i colori dominanti.

In linea del tutto generale stiamo parlando di un prodotto con una struttura piuttosto resistente, che trasmette quella sensazione di solidità, ma che è sempre bene maneggiare con cura data la presenza della grande ottica di proiezione che, per fortuna, è coperta da un coprilente del quale non si deve mai fare a meno.

A dirla tutta, è l'ottica più grande che ho visto su un proiettore economico e sì, anche se in un discorso puramente generale quando si parla di ottiche vige la legge maggiori “dimensioni vuol dire più luce”, nel mondo dei proiettori le cose sono leggermente diverse: in realtà sì, un obiettivo più grande offre una varietà di vantaggi, ma anche alcuni compromessi se non è di altissima qualità.

In soldoni, questa tipologia di ottica riesce a garantire al Yaber V8 Pro un rapporto di contrasto ed una luminosità migliori dei suoi diretti competitor, a discapito però dell'uniformità dell'immagine e della nitidezza generale: sia chiaro, non è nulla di altamente problematico e si tratta di compromessi però che non inficiano l'esperienza di visione perché si verificano leggermente lungo i bordi dell'immagine e potrebbero essere difficilmente notati anche dagli occhi più esperti.

Insomma, dal punto di vista del design non c'è molto da criticare a questo modello, anche se nella parte inferiore c'è un particolare che non mi ha fatto impazzire: lo Yaber V8 Pro inferiormente dispone di quattro piedini in gomma, che sono anche di buona qualità, ma che non ne permettono la modifica dell'inclinazione. Il mio consiglio è quello di utilizzare un treppiedi, che si può fissare con l'aggancio a vite da 1/4, in modo da direzionare il fascio di luce come meglio si crede.

Sulla parte superiore del dispositivo sono stati integrati tutti i tasti di controllo, che può quindi avvenire anche indipendentemente dal telecomando, mentre lateralmente sono state posizionate tutte le porte: c'è una HDMI, affiancata da due USB e da un ingresso analogico che si può sfruttare tramite l'adattatore RCA che esce in confezione.

Caratteristiche tecniche

Per valutare con cognizione di causa le caratteristiche tecniche dello Yaber V8 Pro, bisogna sempre tenere presente il prezzo a cui è venduto perché, sulla carta, questo proiettore di certo non farà stupire i più esperti del settore abituati a modelli professionali e venduti a cifre con uno zero in più. Però una cosa va detta, ed è molto importante: con i suoi 450 ANSI lumen, lo Yaber V8 Pro è decisamente più luminoso degli altri proiettori venduti nella stessa fascia di prezzo.

La risoluzione di proiezione è una FullHD 1080p, ma è in grado di decodificare e riprodurre senza alcun problema video in 4K, il sistema di proiezione è un tipico LCD con sorgente a LED e la grande ottica gli permette di proiettare immagini fino a 250” alla massima luminosità. Il che non è niente male, soprattutto considerando che nella stessa fascia di prezzo ci sono modelli da 250 lumen di media con i quali vengono promesse grandi diagonali di proiezione, ma che poi più si allontanano dalla superficie di proiezione e più diventano bui.

Per sfruttarne al massimo le potenzialità d'immagine, il mio consiglio è quello di fermarsi sui 200” massimo, il che vuol dire posizionare il proiettore a circa 3 metri e mezzo dalla superficie di proiezione: in queste condizioni, l'esperienza cinematografica è garantita da una qualità che non ci si aspetterebbe da un prodotto di questa categoria.

Ma la caratteristica che mi è piaciuta di più, soprattutto considerando il prezzo di vendita del dispositivo, è che sia lo zoom che la correzione trapezoidale possono essere regolati non solo manualmente, ma anche tramite l'applicazione per smartphone: in questo modo, non sarà più necessario smanettare direttamente sul proiettore, spostarlo, correggerne sempre l'inclinazione.

Decente lo speaker integrato che garantisce un volume di riproduzione piuttosto alto, ma che in effetti non sono in grado emettere un audio bilanciato nelle frequenze: nulla di irrisolvibile, visto lo Yaber V8 Pro non solo è dotato di una scheda di rete WiFi con la quale si potranno condividere i contenuti da un dispositivo Android (con Miracast) ed un iPhone (con AirPlay), ma è anche dotato di un modulo Bluetooth con il quale si potrà associare una soundbar esterna o degli speaker di migliore qualità.

Ciò che mi ha lasciato piuttosto perplesso però, è la presenza di un'unico ingresso HDMI: considerando che non si tratta di un proiettore Android, e che quindi per poter sfruttare al massimo tutte le piattaforme di streaming video sarà necessario collegare un Chromecast o una Fire TV, sarebbe stato comodo avere a disposizione due ingressi, in modo da dedicarne uno a questi dongle e l'altro ad un decoder o ad una console.

Qualità video

La luminosità ed il rapporto di contrasto sono i punti di forza dello Yaber V8 Pro. Ok, si tratta di uno di quei proiettori che è decisamente meglio utilizzare in ambienti non troppo illuminati, ma la qualità dell'immagine proiettata è decisamente superiore a quella che si potrebbe avere con prodotto simile venduto allo stesso prezzo. Sia la scala di gridi che la scala colori vengono ben riprodotte, ma è importante tenere sempre a mente una cosa: soprattutto se il proiettore non è posizionato in maniera corretta, potrebbe verificarsi la comparsa di piccoli fenomeni di aberrazione cromatica nelle zone più esterne dell'immagine. Fortunatamente lo Yaber V8 Pro è totalmente esente da qualsiasi fenomeno di blue shifting.

E non ha alcun problema neppure in quanto a uniformità dell'illuminazione: molti modelli venduti in questa fascia di prezzo, in genere tendono a produrre un'immagine “vignettata” in cui le zone centrali sono molto luminose e quelle laterali meno, ma è un problema che con lo Yaber V8 Pro diventa un lontano ricordo (per fortuna).

Insomma, senza girarci intorno, la qualità video dello Yaber V8 Pro è piuttosto buona. Soprattutto considerando il prezzo di vendita ed il fatto che si tratta di un segnale nativo FullHD: a questo prezzo, generalmente si trovano modelli in grado di proiettare in HD, e la differenza si nota particolarmente.

Certo non è un modello paragonabile a proiettori più costosi, più grandi e più risoluti, e la luminosità di picco non è poi il massimo, ma tutti questi fattori valutati considerando le dimensioni del dispositivo ed il prezzo di vendita, sono molto meglio di quello che si riuscirebbe a trovare nel mercato a cifre simili.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo dello Yaber V8 Pro è di 275 euro ma su Amazon attualmente è possibile acquistarlo con uno sconto molto interessante, che ne fa scendere il prezzo a circa 234 euro. E certo, non è uno dei modelli più economici del mercato, ma è sicuramente il proiettore economico più luminoso che potreste acquistare con un budget del genere. Il rapporto qualità prezzo è buono ed anche se porta con sé alcuni compromessi, la risoluzione nativa, la luminosità di picco ed il rapporto di contrasto che lo caratterizzano sono paragonabili a modelli venduti almeno a 100/200 euro in più.

Peccato per l'unica porta HDMI disponibile e per l'assenza di un sistema operativo più dinamico, ma se vi serve un proiettore economico a cui collegare una console o un decoder per vedere i vostri film preferiti, lo Yaber V8 Pro potrebbe essere una buona soluzione.





